你的檔案裡寫著什麼？差點毀於一旦的東德秘檔

2019-11-05 17:54 德國之聲 德國之聲中文網



1990年1月15日，東德民眾以和平方式沖擊了秘密警察總部。這些勇敢的人們想要阻止數十年積累的國家安全部（史塔西）竊聽報告被銷毀。當憤怒的人民沖入柏林的國安部時，史塔西工作人員早就開始銷毀這些記錄其罪惡的材料。所以一部分檔案損毀了，但大多數得以保存下來。 圖／德國之聲提供 分享 facebook

柏林牆倒塌30周年、兩德統一29周年系列

這是公民勇氣歷史性的一天：1990年1月15日，東德民眾以和平方式沖擊了秘密警察總部。這些勇敢的人們想要阻止數十年積累的國家安全部（史塔西）竊聽報告被銷毀。當憤怒的人民沖入柏林的國安部時，史塔西工作人員早就開始銷毀這些記錄其罪惡的材料。所以一部分檔案損毀了，但大多數得以保存下來。

西德政治家也反對開放檔案

在隨之而來的兩德統一過程中，最後一屆東德政府內的保守派和共產主義政客希望要麼銷毀這些檔案，要麼永久存封。以科爾為總理的西德政府也有相同的計劃。理由是，按照西德的法治觀念，如此敏感的國家檔案應當存封，因為裡面是"以違反人權方式收集的信息"，不能就這麼公開。但東德的民權人士則主張，東德統一社會黨（SED）獨裁統治下的受害者們應當有權看一眼有關他們自身情況的當年的檔案。

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民權人士的抗議獲得成功。在1991年通過的史塔西檔案法的幫助下，得以在開放檔案與保護個人權利之間找到良好的平衡。數百萬民眾終於有機會一睹東德秘密警察所記錄的他們的檔案。"受害者保護"在查閱檔案的程序中有著絕對的優先地位。為史塔西效力的竊聽者和告密人則必須要面臨身份被揭露的時刻。

史塔西檔案與社會"平反"

對史塔西檔案的存檔、研究和開放，也具有一場涉及廣泛的個人與社會"平反"的性質特征。因為在東德除了數十萬史塔西的竊聽者、告密人之外，當然也有許多做出反抗、拒絕與無處不在的秘密情報人員合作的人們。隨著時間的流逝，這光明的一面越來越成為人們關注的焦點。

史塔西檔案由一個專門的機構管理，該機構的負責人傳統上都會是一位前東德的民權人士。首位負責人--民權人士、神學學者高克（Joachim Gauck）甚至在2012年當選為德國國家總統。

被民眾搶救下來的史塔西檔案中包括資料卡片、影片、錄音等。文檔的總長度約為160公裡。多年來，一個專項小組一直在手工修復被撕毀的材料。負責管理史塔西檔案的機構還有一個任務，就是向公眾告知史塔西的結構、方法和施行手段。為此定期舉行展覽，此外還有一個多媒體的史塔西音像資料庫。該機構每兩年向議會報告一次工作進展。

仍將開放查詢的檔案

柏林牆倒塌30年後的今天，史塔西檔案中已很少再傳出驚爆消息。檔案中許多內容已經被學者研究過，當然，也仍有許多有待发現的信息。中期而言，史塔西檔案將移交給聯邦檔案局負責研究。未來很可能也不是一定要有一位現在這樣的聯邦層級的史塔西檔案管理專員，而是由一位申訴專員來負責。

【 本文章由德國之聲授權提供】