中歐人民不滿政府 青年願參與改革

2019-11-05 16:39 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



圖說：英國公司「網路輿觀」3日公布的民調顯示，柏林圍牆倒塌後30年後中歐並沒有變得更民主。 分享 facebook 柏林圍牆倒塌後30年，民主化的中歐有變得更民主嗎？英國公司「網路輿觀」3日公布的民調顯示，大部分中歐人的答案是否定的。儘管對政府和民主體制的普遍不滿，中歐的年輕人積極參與公眾事務，並懷抱著改變社會的信念，儼然成為這些國家的希望。

不信任感加劇

根據《時代雜誌》和《歐洲新聞台》的報導，民調訪談了蘇聯鐵幕倒下後民主化國家的人民，包含保加利亞、捷克、德國、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克等國。報告指出，自1989年以來，中歐人對政府的不信任感升溫，反映出對民主體制的不安全感。

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除了捷克，其他國家有超過半數的受訪者表示國內民主正受到威脅，其中斯洛伐克甚至高達61%。保加利亞、匈牙利和羅馬尼亞50%以上的人民甚至認為選舉不公，63%的匈牙利人表示不敢批判政府，因害怕後果不堪設想。

對政府和媒體的不信任日趨高漲，幾乎所有國家高達6、7成受訪者都對主流媒體報導的客觀性，以及政府所公佈資訊的真實性抱持懷疑。其中40歲以下的世代更是如此，大多數40歲以上的人經歷過柏林圍牆倒塌之前的年代，他們認為媒體素質在30年間確實有進步。

希望在年輕人身上

儘管不信任政府和民主體制，這些國家的人民都很積極參與公民社群，包含NGO和學術機構，也認為公民社群應成為一股監督政府的力量。超過三分之二的受訪者在過去一年曾參與過公民運動，特別是年輕人和女性。71%的匈牙利人認為學術機構應該要站在監督政府的一方。

千禧世代（23至37歲）和Z世代（18至22歲）的年輕人熱衷於公眾事務，也相信自己能為社會帶來改變。報告稱這些年輕人為「先鋒者」，他們善於利用社群媒體和資訊收集，而且傾向於支持難民、移民和LGBT社群。「對於進步價值，年輕人總是勇往直前。」開放社會基金會主席加斯帕德表示。

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