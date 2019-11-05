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屋瓦職人過世 首里城重現難度更高了

2019-11-05 15:04聯合報 記者雷光涵／即時報導

日本沖繩首里城大火燒毀，除了原木建材難再從台灣購入，要重現屋頂瓦片也幾乎不可能。沖繩電視台報導，當年正殿使用的5萬5000個瓦片的原料土已經難已取得，且了解燒成溫度、比例的瓦片職人已經過世。

日媒報導，瓦職人工會訴求撿拾火場殘餘的瓦片於重建時再利用，「一個、二個都好，做為復興的象徵或是記取教訓」。工會指出，負責燒製瓦片的職人已經過世，沒有人知道燒成的溫度、粘土的比例為何，且當時使用的黏土現在已經難以取得。

首里城於10月31日凌晨發生大火，正殿、北殿、南殿等七棟建物全部燒毀，各界專家、職人策畫籌建的古蹟重現，並從台灣買入台灣扁柏，一夕成灰燼。500年前建造的首里城已於第二次世界大戰時遭戰爭波及燒毀，1992年正殿復原興建完成，側殿也陸續重建，2000年舊首里城遺跡登錄為世界遺產。

首里城公園今起部分開放，但正殿等火災現場仍禁止進入。日本警、消防推測，很可能是電氣設備短路造成這場憾事。

日本沖繩首里城被大火燒毀，當年正殿使用的5萬5000個瓦片的原料土已經難已取得，...
日本沖繩首里城被大火燒毀，當年正殿使用的5萬5000個瓦片的原料土已經難已取得，且了解燒成溫度、比例的瓦片職人已經過世。法新社
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首里城大火沖繩

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