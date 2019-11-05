「伊朗滾開！」伊拉克反政府示威 包圍領館釀4死

2019-11-05 15:05 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



伊拉克抗議者站上伊朗領事館的圍牆揮舞國旗，並焚燒輪胎。 (Getty Images) 分享 facebook

伊拉克民眾反政府抗議蔓延，群眾不滿伊朗支持伊拉克政府，干預伊拉克內政，3日晚間憤怒聚集聖城卡巴拉的伊朗領事館外，向領事館投擲石塊和汽油彈，並在領事館外牆以油漆噴上「卡巴拉自由，伊朗滾開」的字樣；伊拉克保安部隊開槍驅散示威者，有四人因此喪命、19人受傷。

中央社引述法新社報導，這場血腥動亂是這波持續進行抗議風潮的一部分。抗議群眾指控政府貪腐嚴重，並應為貧窮和失業負責，在抗議中封鎖道路，並發起不服從運動。

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根據統計，從10月1日爆發反政府集會起已經有超過270人喪生。不過政府官員近日停止提供確實的傷亡數字。

卡巴拉市一群抗議群眾3日晚間聚集在鄰國伊朗的領事館外，指控伊朗支持他們試圖推翻的伊拉克政府。抗議群眾想要爬過防爆牆，對著伊朗領事館建築發射煙火，把領事館懸掛的伊朗國旗取下，並換上伊拉克國旗，還以噴漆寫上「卡巴拉自由了，伊朗滾出去、滾出去」。

隨著群眾不斷增加，傳出密集槍聲，催淚彈也連連發射，有些示威者在中槍後一動也不動地躺在地上。

半島電視台報導，逐漸失去耐心的伊拉克示威者已逐步升高對抗姿態，並於全國各地「封鎖公路交通」，針對首都巴格達的聯外公路以及各地的煉油廠、油田，發起「封堵行動」，試圖以積極阻礙的不合作手段，「進一步癱瘓全國，迫使總理就範下台。」

然而相關的行動，卻也誘使了政府派的軍警民兵擴大鎮壓強度，各種實彈射擊、暴力執法、甚至是綁架示威領袖的誇張手段，也因此高速攀升。

面對即將崩潰的伊拉克社會，伊拉克總統、庫德人出身的薩利赫（Barham Salih），10月31日也公開表態「支持解散國會、重新大選」；然而薩利赫的發言中，也爭議性地「替」總理馬帝本人發言，聲稱「馬帝已有辭職打算」，然而馬帝本人卻拒絕回應下台傳言，反而不斷警告「示威者們若不冷靜回家，伊拉克恐將經濟崩潰、重返內戰」，相互矛盾的政府表態，使得示威群眾質疑政府根本沒有誠意解決民怨，「玩互推皮球的陰謀把戲」。