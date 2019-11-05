人質事件40周年 伊朗示威嘲笑川普：美國去死！

2019-11-05 15:03 世界日報 編譯中心╱綜合4日電



伊朗民眾帶著嘲笑美國總統川普的肖像，以紀念1979年包圍美國大使館事件40周年。(Getty Images) 分享 facebook

在美國駐伊朗大使館人質事件40周年之際，數千名伊朗民眾今天在前美國駐德黑蘭大使館附近示威，帶著嘲笑美國總統川普的肖像並高喊「美國去死」；伊朗最高宗教領袖哈米尼3日重申，將維持不與美國談判的禁令。

伊朗國營電視台的畫面顯示，示威的民眾擠滿了被稱為間諜巢穴的前美國大使館附近街道。國營媒體報導，全國各地約有1000個社群舉辦遊行及集會。

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哈米尼重申不與美國談判的禁令，形容兩國為無法改變的仇敵，並稱「相信與這個敵人協商將解決我們問題的人百分之分錯誤」。

於此期間，伊朗國會初步通過一項措施，將要求教科書納入「美國的罪行」，國會議員也高喊「美國去死」（Death to America）。

美伊兩國宿怨可以溯及1979年爆發的伊朗「伊斯蘭革命」，在巴勒維王朝遭到推翻之後，強硬派伊斯蘭主義學生於當年11月4日占領美國大使館，挾持52名美國人質長達444天，自此兩國間敵意加深。

川普退出2015年敲定的伊朗核協議後，兩國關係於過去一年陷入危機。哈米尼表示，除非美國重返核協議，並解除對伊朗的所有制裁，否則將禁止伊朗官員與美國舉行會談。