韓情報院：金正恩爭取12月見川普

2019-11-05 15:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ／綜合4日電



韓聯社報導，南韓國家情報院（NIS）4日表示，北韓領導人金正恩似乎決定，在今年年底和美國達成去核化協議的最後期限前，與美國總統川普舉行川金會；不過到了晚間，國家情報院又改口稱12月舉行川金會只是北韓的一個目標。

國家情報院官員4日在南韓國會情報委員會指出，據國家情報院分析，金正恩和川普若要在12月舉行峰會，北韓或將爭取在11月至12月初和美國重啟工作層級會談。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

川普和金正恩去年6月在新加坡進行首次峰會，今年2月底在越南河內二度會面。在川普臨時邀約下，川金兩人今年6月30日在南北韓邊界板門店非軍事區三度會面。

南韓執政黨共同民主黨議員金敏基表示：「國家情報院認為，金正恩決定在12月舉行川金會。」

消息曝光後，引發不少美國與北韓已商定12月舉行領袖會談的報導，國會情報委員會委員長惠薰隨即與國情院協商後，更正上述內容。

惠薰表示，北韓或許將爭取於12月初之前舉行「川金會」前磋商，國情院據此進行合理推測。

北韓和中國今年慶祝建交70周年，國家情報院說，跡象顯示雙方正在商討是否安排金正恩今年底前再度訪問北京。金正恩前兩次和川普在新加坡及河內會面前，都曾先訪北京和中國國家主席習近平會談。