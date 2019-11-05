交談11分鐘 安倍、文在寅東協峰會破冰

2019-11-05 15:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 徐榆涵 ／綜合4日電



南韓青瓦台4日表示，總統文在寅於第35屆 東協峰會上與日本首相安倍晉三會談11分鐘， 同意繼續以對話解決分歧。 美聯社 分享 facebook

南韓青瓦台4日表示，總統文在寅於第35屆東協峰會上與日本首相安倍晉三會談11分鐘，同意繼續以對話解決分歧。

青瓦台聲明提到，文在寅和安倍晉三都認為，韓日關係很重要，兩國懸而未決的事應透過對話解決。東京共同社援引日本外務省指出，安倍晉三在與文在寅的交流中，傳達日本在雙邊問題的基本立場。

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文在寅辦公室表示，若有需要，提議舉辦高層級協商，而安倍晉三則認為，應盡一切努力來達成共識。兩人暌違14個月再次見面，錯過6月於大阪舉行的G20峰會上進行正式談話。

文在寅和安倍在曼谷舉行的東協峰會上進行短暫交流前，一場漫長的爭執升級成一場貿易與安全的糾紛，導致南韓抵制日本進口產品，並決定廢除韓日軍事情報保護協定。不過兩國高層近期似乎有意破冰，南韓總理李洛淵上月與安倍會面，並轉交文在寅的親筆信給安倍。