故意？ 東協與美峰會 僅3國領袖出席

2019-11-05 15:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合4日電



東協美國峰會4日在泰國曼谷舉行，美國派出白宮國家安全顧問歐布萊恩（左五）出席，東協領袖中只有泰國總理巴育（左六）、寮國總理通倫 （左四）、越南總理阮春福（左七）與會。 美聯社 分享 facebook

東協美國峰會4日上午舉行，但東協十國只有三國領袖出席，其他七國都只派外長與會。今年美國總統川普、副總統潘斯、國務卿龐培歐都沒來，新加坡聯合早報報導，美方參與東協峰會代表團層級是史上最低，東協國家領袖缺席，似乎是為了回應這件事。

日本共同社報導，一名不願具名的外交人士轉述美國政府給東協的訊息，這名人士說，東協十國之中只有三國領袖參加美國東協峰會，這是「故意要讓」美國總統川普「難堪」，美國「深表關切」。

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出席的三國領袖分別是東道主泰國總理巴育、東協美國關係協調國寮國總理通倫，以及下屆峰會主席國越南總理阮春福。其他七國都派外長出席，包括汶萊、柬埔寨、印尼、緬甸、馬來西亞、菲律賓和新加坡。

以往東協各國都由總統或總理等最高領導人參加東協美國峰會，今年其他各項峰會層級的會議，東協領導人也幾乎全都到齊。例如，中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅與會的第22次「東協加三」峰會，東協十國領導人全部出席。

然而，美國今年只派白宮國家安全顧問歐布萊恩領軍，一名外交官員說，「東協不宜由領導人與會，因為和美國代表的層級不對等」。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院東協研究中心主任鄧秀說，東協多數國家派外長參加東協美國峰會，可以視為「對美國冷落這個區域的強烈反彈」，川普邀請東協領袖參加特別峰會，在一般情況下是正面訊號，但在目前脈絡下，「或許應視為『安慰獎』，彌補川普不出席東協美國峰會和東亞峰會的缺憾」。