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影／家貓抓傷手臂竟浮腫發黑 英婦鬼門關前走一遭

2019-11-05 13:12聯合報 編譯周辰陽／即時報導

英國一位婦女4月時在鬼門關走了一回，只因她被飼養的貓抓傷，受到致命的食肉菌感染，被診斷出敗血症、敗血性休克、器官衰竭、肺炎及壞死性筋膜炎，經緊急動手術後住進加護病房，最後幸運成功救回一命。

65歲的退休照護人員海爾（Shirley Hair），2016年用400英鎊買下暹羅貓「小陳」（Chan）。小陳一開始很瘦小，但很討人喜歡，但隨著年紀越來越大，變得越來越有侵略性。

在一個晴朗的周日上午，海爾在打理庭院時順手摸了摸小陳，就被貓爪抓傷。雖然傷口細小僅約1公厘卻頗深，但當時海爾並未多想，繼續做完手邊工作。

到了隔天，海爾的傷口變成亮紅色，她為此跑了趟藥局，藥師建議她再觀察一天。但到了星期二，海爾開始感到極度不適，懷疑自己得到流感。上門看診的醫師注意到海爾被貓抓出的傷口，判斷是感染、開出抗生素。

然而又一天過去，海爾不只狀況沒有好轉，紅色傷口更開始浮腫發黑、從手背蔓延到手臂。醫師看到血壓飆高，立刻叫海爾家人聯絡救護車，將她緊急送醫。

醫院緊急為海爾動手術移除手上的感染組織，但她的情況持續惡化，最後被送進加護病房，插管及裝上維生系統，進入醫療性昏迷狀態。醫師告知焦急家屬，這道小小的傷口竟然是食肉菌引發的壞死性筋膜炎，情況嚴重足以致死，海爾的存活機會只有一半一半。

所幸5天後，海爾平安度過危險期，一個月後轉出加護病房，隨後經歷連串手術，又為深及肌腱的傷口植皮，最後出院回家。至於惹禍的暹羅貓，則是改交給海爾的女兒柔伊照顧。

英國婦女海爾4月時被飼養的暹羅貓「小陳」（左圖）抓傷，位於手背的小小傷口（中圖，...
英國婦女海爾4月時被飼養的暹羅貓「小陳」（左圖）抓傷，位於手背的小小傷口（中圖，紅圈）因致命的食肉菌感染擴散到手臂。海爾經緊急送醫動手術後住進加護病房，進入為期5天的醫療性昏迷狀態。一個月後轉出加護病房，隨後經歷連串手術及植皮後出院回家。畫面翻攝：METRO/SWNS.com
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手術醫師筋膜炎

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