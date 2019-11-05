台版陳同佳！台灣男子香港搶劫後同日返台 難起訴

2019-11-05 12:20 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



南華早報今天報導，一名台灣籍男子到香港搶劫後同日返台，是繼港女箱屍案嫌犯陳同佳之後，第二個因為港台之間沒有引渡條例和正式司法互助關係而受益的犯罪人。

這名台灣男子10月6日上午抵達香港後，假扮做顧客進入尖沙咀麼地道一家鐘表店，用看似手槍的武器威脅一名31歲的店員，搶走兩支表，價值達港幣99萬元（約台幣389萬元）。

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嫌犯逃離店外時遭店員追趕，扭打時槍掉在地上，後來被證實是空氣槍。警方搜索附近區域，但嫌犯仍往河內道方向脫逃成功。

在調出監控錄影帶後，警察查到嫌犯搭計程車前往機場。一位執法人員表示，「嫌犯在抵達香港的同一天逃往台灣」。該名嫌犯據悉持有台灣旅行證件。