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險釀悲劇！希獵查獲41偷渡客藏貨櫃車 多人呼吸困難

2019-11-05 08:43聯合報 編譯田思怡／即時報導

希獵警方查獲41名偷渡客藏在一輛冷藏貨櫃車內，其中至少三分之一已有呼吸困難症狀，七人緊急送醫急救。

這輛貨櫃車是在希臘東北部克桑西市（Xanthi）郊外的收費站被攔下，當時冷藏櫃已故障，車內被查出藏了41名疑似阿富汗人，全部為男人或男孩。

一名警方發言人表示：「警方正在調查，但我們認為這輛貨櫃車是從土耳其進入希臘。這種情況很罕見，因為移民想避免走陸路。」

40歲的喬治亞籍司機已被逮捕，這輛車因為沒有任何標誌而引起懷疑。

日前英國警方查獲一輛冷藏貨櫃車，車內39名越南籍偷渡客均已死亡。

希獵警方4日在克桑西市郊外的收費站查獲41名偷渡客藏在一輛冷藏貨櫃車內。美聯社
希獵警方4日在克桑西市郊外的收費站查獲41名偷渡客藏在一輛冷藏貨櫃車內。美聯社
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