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首里城、合掌村火災 日「文化財」消防為何脆弱有原因

每逢月底穿台海！美艦這次沒來 背後盤算很深...

日「文化財」消防為何脆弱？ 憂誤觸警報灑水破壞古建物

2019-11-05 08:32聯合報 記者雷光涵／即時報導

日本兩處登錄為世界遺產首里城遺跡及白川鄉合掌村周邊的建物接連發生火災，其中，沖繩重建的首里城災情慘重，日本警方、消防單位已將調查方向定調為朝電氣設備短路。「文化財」消防設備的問題浮上檯面。

首里城正殿等七棟建物遭祝融，相關單位承認起火點的正殿僅屋外有灑水設備，室內沒有灑水的消防裝置。日媒報導，今年巴黎聖母院燒毀，日本政府下令調查4600處重要文化財的消防設備。問卷顯示，有77.7%處回答屋外配有滅火器以外的消防設備，屋內有裝的僅16.8%，且有灑水頭的只有66棟建物。

據指出，管理單位除了擔心裝灑水頭破壞古蹟樣貌，更怕萬一熱源感應器錯誤被觸動，水噴下來會傷及木造建物，所以並不積極裝設。

警方於首里城的火場搬出燒焦的配電盤，加正殿內的七個監視器於火災發生後一起斷電。懷疑是設備短路造成。

首里城火災。路透
首里城火災。路透
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首里城世界遺產

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