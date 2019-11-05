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紅色江山已倒 東德元首安在？

2019-11-05 03:02德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）柏林牆倒塌30周年、兩德統一29周年系列

至終無悔意：國家與黨的主席昂納克

埃裡希·昂納克（Erich Honecker）曾是東德最有權力的人。在莫斯科接受意識形態培訓後，他開始了在德國社會統一黨（SED）的政治生涯。1961年，這一強硬派人物規劃並監控了柏林牆的修建，並由此開始了德國近三十年的分裂時期。在推翻了前任烏布利希之後，昂納克擔任東德國家與黨的主席長達18年。

昂納克的權力開始動搖，是因為他反對蘇共總書記戈爾巴喬夫提出的開放（Glasnost）和重組（Perestroika）的改革。由此，昂納克及其政權失去了賴以維生的來自莫斯科的支持。

1989年夏，數萬人從東德出逃，而東德領導層已完全失去行動能力。每個周一，數十萬人示威游行，要求改革。國家領導層不予回應，反而在1989年10月7日組織了一場規模宏大的東德成立40周年慶典。戈爾巴喬夫在訪問柏林時，說了那句著名的話："誰來得太晚，必受生活的懲罰。"

由於民眾的壓力太大，政治局強迫昂納克辭職。克倫茨（Egon Krenz）接替已因癌症重病在身的昂納克，擔任黨和國家領導人的職位。不過，之後不久，東德便徹底消亡。

柏林牆倒塌後，昂納克及其妻子瑪格特四處尋找容身之處。在莫斯科停留一年後，1992年，這對夫婦不得不返回德國。昂納克受到拘留審查，他的妻子攜女兒前往智利。

1992年11月審理開始時，白发蒼蒼的昂納克高舉握緊的拳頭。他不認為對東德出逃的人開槍致死有任何道德或法律上的罪責。昂納克用盡了所有法律手段，來讓審理程序因他身患重病而終止。法院判決支持了他的這一要求--至今這仍被認為是一個有爭議的判決。昂納克於是也前往智利，1994年在那裡去世，時年81歲。

一直到死，昂納克沒有說出任何懊悔的話。他的妻子瑪格特也始終為東德政權辯護直到最後一刻。在智利流亡25年後，瑪格特也客死他鄉。

以恐懼統治：史塔西頭目梅爾克

東德國家安全部（史塔西，Stasi）部長梅爾克（Erich Mielke）是德國統一社會黨統治下的非法治國家（Unrechtsstaat）最臭名昭著的代表人物之一。他從未因對東德民眾犯下的罪行而受到審判。1946年起，梅爾克是國家安全部擴建一個廣泛覆蓋的監控與壓制體系的主要負責人之一。就連黨內密友也懼怕這個熟知如何以恐懼統治的人。

梅爾克最後受到審判不是因為在東德犯下的罪行--審理程序因他所謂的無行動能力而中止。他受到宣判是因為1931年謀殺了兩名柏林警察。根據德國法律，謀殺是沒有追訴期限的。梅爾克六年刑期服滿三分之二後，88歲獲保釋。2000年，梅爾克在養老院去世，根據其遺願在柏林匿名下葬。

克倫茨，舊政權的新面孔

昂納克被迫辭職後，SED政客克倫茨（Egon Krenz）擔任黨和國家領導人數周時間，不過他自己在柏林牆倒塌四周後也不得不下台。1997年，他因殺害四名東德出逃者而被判處六年半監禁。不到四年，克倫茨提前保釋，至今很少表態。盡管他也曾多次為所做的不義之事道歉，但同時卻聲稱"全世界上沒有任何一個國家沒有不義之事"。

沙博夫斯基，拿紙條的人

一張紙條推倒了東德：為了阻止東德民眾大規模出逃，SED政權想要宣布放寬出境限制。新規定原本應於11月10日生效。但SED政治局发言人沙博夫斯基（Günter Schabowski）對此一無所知。在一場新聞发布會上，他磕磕巴巴、滿帶困惑地宣讀了手中的字條，並解釋說新規定"即刻"生效。於是，他幾乎是"順帶"宣布了柏林牆的打開。

立刻有數千人湧向邊境。數小時內，邊境警察承受不住壓力，柏林牆打開了。東德覆滅後，沙博夫斯基與自己的過去劃清界限，並承認在道德上的罪責。

艱難的司法處理

共有約10萬名被告受到調查。其中，僅1737人受到起訴。這些程序中半數以上作出了宣判，但大多是緩刑或罰金。

僅40起案件中，被判決者要進監獄，其中許多人是國家領導層或SED高層。兩德統一後所面臨的一個問題是，原則上要使用東德這個非法治國家的法律來審理東德時期的案件。由此，史塔西的活動也無法進行追究，因為根據東德法律，國內的竊聽活動不受禁止。

東德的法律也保護那些在柏林牆向出逃者開槍的邊境士兵，他們得到了開槍的命令。最後有132名被控告的邊境士兵受到監禁或緩刑判決。

本文章由德國之聲授權提供】

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