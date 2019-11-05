土耳其促德國接收「伊斯蘭國」囚犯

2019-11-05 03:03 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）土耳其要求將20名被抓獲的"伊斯蘭國"囚犯遣返回德國。土耳其總統府通訊署署長阿爾通（Fahrettin Altun）對德國《斯圖加特新聞報》(Stuttgarter Nachrichten)表示："在打擊恐怖主義方面，我們需要盟國的通力合作和積極的伙伴關系。"

阿爾通表示，自10月9日土耳其軍隊和盟軍開始在敘利亞東北部對庫爾德武裝发動攻擊以來，已抓獲四名德國IS成員。另有16名加入該聖戰恐怖組織的德國人被土耳其拘留。

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上周六，土耳其內政部長索伊盧（Suleyman Soylu）批評歐洲國家在對待關押在土耳其IS囚犯問題上無所作為："我們不是其他國籍IS成員的酒店。“

在是否接受遣返前往敘利亞和伊拉克的聖戰分子問題上，歐洲國家一直持謹慎態度，擔心會難以收集證據將其定罪，並導致國內发生極端主義襲擊事件的風險會變得更高。

索伊盧言論針對的國家包括荷蘭、丹麥和英國。這些國家已經采取行動，或者剝奪雙重國籍IS成員的本國身份，或者拒絕遣返。

今年6月，德國聯邦議會批准新法，有除德國外的第二國籍、並為恐怖主義組織作戰的人，就將被剝奪德國國籍。新法不具有追溯效力，這意味著，那些已經加入或已經被抓獲的人不會失去他們的德國公民身份。

土耳其希望將大約1300名聖戰分子遣返回他們的原籍國家，其中許多人來自歐洲各國。

德國內政部指出，超過80名德國IS成員被關在敘利亞和伊拉克監獄。敘利亞庫爾德武裝和美國也敦促歐洲各國接收IS囚犯。

【 本文章由德國之聲授權提供】