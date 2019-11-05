年底將至 協議何在？朝美會談有望本月恢復

2019-11-05 03:03 德國之聲 德國之聲



(德國之聲中文網)10月初，朝鮮與美國的官員曾經在瑞典斯德哥爾摩舉行過一次會談，但是朝鮮代表團很快就中斷了會晤，指責美方的立場不夠靈活。斯德哥爾摩會談是今年2月特朗普與金正恩的河內峰會不歡而散後兩國官方代表團的首次會晤。

韓國國會議員李恩宰是在周一參加國家情報院會議後對外界披露相關消息的。她說，朝鮮和美國都想在12月之前舉行會晤，因為金正恩此前曾將今年年底設立為期限。"韓國國家情報院預計，會談將在本月內、最遲12月初恢復。在互相試探立場後，朝美兩國現在應該展開認真的對話。"

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李恩宰還透露，金正恩希望能夠在12月再次與特朗普會晤，而在此之前還有可能先訪問中國。

金正恩最初曾將半島核問題的談判期限設定在今年4月。而在2月的河內峰會破裂後，他將期限延長到了今年年底。他曾表示，希望美國在今年底以前能夠轉向更為靈活的姿態，並且暗示目前的談判僵局正在讓他懷疑暫停核試驗以及彈道導彈的決定是否合理。

盡管特朗普與金正恩都強調雙方有著良好的私交，但是近期，朝鮮方面表示，正在失去耐心，不會再"為了談判而談判"。

瑞典外交部一发言人則對外界表示，願意再次為兩國之間的對話提供契機，希望朝美談判盡快重啟。"我們相信，兩國都對瑞典有信心，這讓我們能夠為對話提供平台。瑞方也鼓勵美國與朝鮮利用好這次機會。"

文山/石濤/(路透社)

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