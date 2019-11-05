親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

馬克龍訪華 不會回避敏感話題

2019-11-05 03:04德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）這是馬克龍就任總統後，第二次對中國開展國事訪問。周一下午，馬克龍抵達上海，將參加此間的國際進口博覽會。這是中美貿易戰爆发以來，中方第二次舉辦這一進口博覽會。

馬克龍將在上海同中國國家主席習近平共進晚餐，然後繼續北上飛往北京，並同習近平等中國高層開展一系列會談。法國官員表示，馬克龍不會在會談期間回避香港和新疆等"禁忌話題"。人權組織"人權觀察"則呼籲馬克龍公開敦促習近平關閉新疆所謂的"再教育營"及尊重香港民眾的政治權利。

中國外交部負責歐洲事務的官員朱靜（音譯）表示，中國會以"最友好、最熱情的方式"迎接法國領導人到訪。但這位官員同時也警告說，中法兩國應就人權問題開展"建設性對話，而不是相互指責或對相關問題政治化。"朱靜上周對媒體表示："新疆和香港都是中國的內部事務，不應成為外交會談的內容。"

香港的政治動蕩已經持續數月之久。剛剛過去的周末，此間再度发生血腥的暴力事件，一名持刀男子刺傷五人，並咬掉了一名民主派政治家的耳朵。

朱靜還警告說，法國不應當在印太地區扮演"破壞性"角色，也不應向北京提出主權索求的海域派遣軍艦。今年四月，法國軍艦穿越台灣海峽，曾引起中方強烈不滿。

不過，馬克龍此次訪華行程的重點則是為法國企業在中國爭取到更多的商機。此外，馬克龍還將在上海西岸文化走廊為巴黎蓬皮杜文化中心上海分館舉行揭幕儀式。一名法國總統顧問表示，法國期望本次訪華期間能夠簽署40項經貿協定，涉及農業、旅游業、醫療以及其他法國較有優勢的領域。

周二，馬克龍將以中國國家主席習近平的貴賓身份出席第二屆中國國際進口博覽會，稍後，中法兩國領導人還將攜夫人出席私人晚宴。

這也是中法兩國領導人過去三年來的第六次會晤，標志著中法兩國對雙邊關系的重視。

鑑於美國總統特朗普推行的"美國優先"政策，馬克龍和習近平在過去兩年的會晤中都承諾將繼續堅持多邊主義的國際秩序。

中國外交部官員朱靜也表示，在"保護主義和單邊主義不斷上升"的時代，中法對話至關重要。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，美國的關稅戰正在推動中國尋求與法國和其他歐洲國家更緊密的聯系。但他同時也指出，如果歐洲人相信能夠和中國團結一致對抗特朗普，則未免"過於天真"。

對於中國在中東歐大舉投資以及對歐貿易的巨額順差，法國總統馬克龍也表露擔憂。他說，歐洲人對北京的"幼稚幻想"已經成為歷史。

馬克龍此次訪華，正值中美貿易爭端懸而未決，中國經濟呈現疲軟之際。分析家們認為，馬克龍會要求中方履行進一步開放市場的承諾，並為西方企業提供公平的競爭環境。中國外交部发言人耿爽周一在例行新聞发布會上表示，進博會的召開展現了中國開放市場的意願。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美「印太透明倡議」 納入台灣

2019-11-05 00:20

東盟峰會：被美國「放鴿子」 中國來填空？

2019-11-05 03:05

年底將至 協議何在？朝美會談有望本月恢復

2019-11-05 03:03

土耳其促德國接收「伊斯蘭國」囚犯

2019-11-05 03:03

紅色江山已倒 東德元首安在？

2019-11-05 03:02

安倍、文在寅14個月來首度會談 允紓解日韓緊張

2019-11-05 00:53

南韓國家情報院：12月川金再會

2019-11-05 00:23

安倍晉三會李克強 日媒：中國不滿台日互動親近

2019-11-04 23:05

伊拉克民眾包圍伊朗領事館抗議 4人遭槍殺

2019-11-04 22:40

中國南海主權聲索 美白宮國安顧問批把海變湖

2019-11-04 22:10

貝爾考請辭 英下議院將選出新議長

2019-11-04 22:07

川普邀東協領袖赴美開會 專家打臉：他哪有時間？

2019-11-04 20:50

促遣返羅興亞難民 聯合國肯定東協

2019-11-04 18:09

不想熱臉貼冷屁股 東協領袖缺席與美峰會

2019-11-04 17:50

南韓情報機構：北韓領導人金正恩12月擬會美國總統川普

2019-11-04 17:26

白川鄉合掌村今驚傳火警 業者：範圍小不影響行程

2019-11-04 16:19

文在寅：世界經濟應重回擴大規模實現均衡

2019-11-04 15:42

英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人

2019-11-04 14:52

世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43

安倍與文在寅破冰！今短暫交談11分鐘 關係可望好轉

2019-11-04 14:42

農民仍苦！歐盟近2兆農業補助款 進權貴口袋

2019-11-04 14:33

60年代綠色革命後遺症 印度首都變毒氣室

2019-11-04 14:30

新德里空汙破表 飛機拒降、車輛管制

2019-11-04 14:29

拉美裔傳奇占星家默卡多逝世 享壽88歲

2019-11-04 13:37

為半島非核化鋪路 韓美取消警戒王牌軍演

2019-11-04 13:23

脫歐協議有瑕疵？ 英國首相強生：川普錯了

2019-11-04 12:54

美國務院發布印太報告 關切北京欺凌台灣

2019-11-04 12:19

卡巴拉危機！伊拉克反政府示威，包圍攻入伊朗領事館

2019-11-04 12:18

苦了農民！ 歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25

「小丑」為何現身全球各地示威？ 象徵底層人物的怒吼

2019-11-04 10:07

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

沒能準時脫歐 英國首相很抱歉

2019-11-04 09:14

伊朗人質危機40年／美大使館 時光塵封在當年

2019-11-04 00:05

伊朗人質危機40年／哈米尼拒談判 將對美反制

2019-11-04 00:03

軍紀渙散！駐日美軍邊飛邊自拍

2019-11-04 00:00

南海對峙 李克強找越南總理談心

2019-11-03 23:56

東協峰會 美代表團層級史上最低

2019-11-03 23:55
看更多

熱門文章

世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

126公分侏儒男分手女模 新女友曝光網友超羨慕

2019-11-04 17:04

為何這4國不管世界需求及暖化仍將大量增產原油？

2019-11-04 12:38

遊艇旅遊變調！女乘橡皮艇被海流捲走 海上漂浮三天奇蹟生還

2019-11-04 11:09

男入公墓掘百年墳 取骸骨熬「人骨湯」狂嗑

2019-11-04 12:13

微軟日本公司試驗周休三日 發現員工生產力飆升40%

2019-11-04 16:28

為何不加入RCEP？莫迪：我的良心不允許我簽此貿易協議

2019-11-04 23:05

雙11購物節還沒開跑 陸消費者已揚言抵制這一國的商品

2019-11-04 17:48

尼加拉瀑布「鬼船」擱淺一世紀 突被強風暴雨吹翻

2019-11-04 11:59

白川鄉合掌村今驚傳火警 業者：範圍小不影響行程

2019-11-04 16:19

馬斯克為何不愛休假？一放假就衰運纏身...

2019-11-04 18:29

印度宣布退出RCEP 其他15國訂明年簽協議

2019-11-04 22:35

不想熱臉貼冷屁股 東協領袖缺席與美峰會

2019-11-04 17:50

機場鬧雙胞？樟宜機場被指抄襲杜哈機場擴建計畫

2019-11-04 15:08

染指部屬 麥當勞CEO被炒

2019-11-04 14:26

美國放話：東協領袖不參加與美峰會 故意讓川普難堪

2019-11-04 22:34

道瓊早盤漲170點創新高 美中貿易情勢樂觀

2019-11-04 23:04

川普邀東協領袖赴美開會 專家打臉：他哪有時間？

2019-11-04 20:50

令人無法忍受！有毒霧霾壟罩新德里 許多航班取消轉降

2019-11-04 09:30

加州房價貴翻天 蘋果承諾提供25億美元建平價宅

2019-11-04 22:02

英國39死貨櫃命案 越南警方再逮捕8人

2019-11-04 14:52

學生證印防止自殺電話 學生打通卻是色情熱線

2019-11-04 20:01

南韓情報機構：北韓領導人金正恩12月擬會美國總統川普

2019-11-04 17:26

中國美國商會主席：對美中貿易第一階段協議沒信心

2019-11-04 11:43

影／險遭祖父親手活埋 警方救下女嬰畫面曝光

2019-11-04 16:59

「小丑」為何現身全球各地示威？ 象徵底層人物的怒吼

2019-11-04 10:07

印度霾害是農業革命後遺症！ 焚燒作物殘株造成汙染

2019-11-04 11:28

調查：美國房屋銷售趨緩 很大原因是屋主做了這件事

2019-11-05 00:55

366年來頭一遭！泰姬瑪哈陵砸百萬台幣換地磚

2019-11-04 21:46

東京山手線 更改發車時間顯示方式

2019-11-04 23:40

苦了農民！ 歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25

安倍與文在寅破冰！今短暫交談11分鐘 關係可望好轉

2019-11-04 14:42

三個很準的經濟預測模型都說 川普會贏得總統連任

2019-11-04 13:20

常客不想「有膚色」者坐旁邊 芝加哥亞裔媽遭餐館要求換位

2019-11-05 01:58

影／印度首都區空汙再惡化 達「無法忍受」程度

2019-11-04 13:28

安倍晉三會李克強 日媒：中國不滿台日互動親近

2019-11-04 23:05

最新民調49%挺彈劾 川普大罵：我握有真民調！

2019-11-04 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top