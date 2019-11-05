馬克龍訪華 不會回避敏感話題

2019-11-05 03:04 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）這是馬克龍就任總統後，第二次對中國開展國事訪問。周一下午，馬克龍抵達上海，將參加此間的國際進口博覽會。這是中美貿易戰爆发以來，中方第二次舉辦這一進口博覽會。

馬克龍將在上海同中國國家主席習近平共進晚餐，然後繼續北上飛往北京，並同習近平等中國高層開展一系列會談。法國官員表示，馬克龍不會在會談期間回避香港和新疆等"禁忌話題"。人權組織"人權觀察"則呼籲馬克龍公開敦促習近平關閉新疆所謂的"再教育營"及尊重香港民眾的政治權利。

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中國外交部負責歐洲事務的官員朱靜（音譯）表示，中國會以"最友好、最熱情的方式"迎接法國領導人到訪。但這位官員同時也警告說，中法兩國應就人權問題開展"建設性對話，而不是相互指責或對相關問題政治化。"朱靜上周對媒體表示："新疆和香港都是中國的內部事務，不應成為外交會談的內容。"

香港的政治動蕩已經持續數月之久。剛剛過去的周末，此間再度发生血腥的暴力事件，一名持刀男子刺傷五人，並咬掉了一名民主派政治家的耳朵。

朱靜還警告說，法國不應當在印太地區扮演"破壞性"角色，也不應向北京提出主權索求的海域派遣軍艦。今年四月，法國軍艦穿越台灣海峽，曾引起中方強烈不滿。

不過，馬克龍此次訪華行程的重點則是為法國企業在中國爭取到更多的商機。此外，馬克龍還將在上海西岸文化走廊為巴黎蓬皮杜文化中心上海分館舉行揭幕儀式。一名法國總統顧問表示，法國期望本次訪華期間能夠簽署40項經貿協定，涉及農業、旅游業、醫療以及其他法國較有優勢的領域。

周二，馬克龍將以中國國家主席習近平的貴賓身份出席第二屆中國國際進口博覽會，稍後，中法兩國領導人還將攜夫人出席私人晚宴。

這也是中法兩國領導人過去三年來的第六次會晤，標志著中法兩國對雙邊關系的重視。

鑑於美國總統特朗普推行的"美國優先"政策，馬克龍和習近平在過去兩年的會晤中都承諾將繼續堅持多邊主義的國際秩序。

中國外交部官員朱靜也表示，在"保護主義和單邊主義不斷上升"的時代，中法對話至關重要。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）表示，美國的關稅戰正在推動中國尋求與法國和其他歐洲國家更緊密的聯系。但他同時也指出，如果歐洲人相信能夠和中國團結一致對抗特朗普，則未免"過於天真"。

對於中國在中東歐大舉投資以及對歐貿易的巨額順差，法國總統馬克龍也表露擔憂。他說，歐洲人對北京的"幼稚幻想"已經成為歷史。

馬克龍此次訪華，正值中美貿易爭端懸而未決，中國經濟呈現疲軟之際。分析家們認為，馬克龍會要求中方履行進一步開放市場的承諾，並為西方企業提供公平的競爭環境。中國外交部发言人耿爽周一在例行新聞发布會上表示，進博會的召開展現了中國開放市場的意願。

【 本文章由德國之聲授權提供】