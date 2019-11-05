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東盟峰會：被美國「放鴿子」 中國來填空？

2019-11-05 03:05德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）美國總統特朗普決定不出席在泰國舉行的東盟國家峰會後，7個東南亞國家聯盟的領導人本周一聯合缺席和美國代表的會議。

在以往的東盟峰會上，代表美國出席的都是總統、副總統或國務卿級別的高層領導人。而在此次召開的"東盟-美國峰會"上，美方派出的最高級別代表是剛剛上任的國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）。與此相對照的是，其它10個東盟國家紛紛派出政府最高領導人出席會議。

美國CNBC新聞網在報道中指出，去年，特朗普還派出了副總統彭斯出席東盟峰會，如今兩人都忙著在本土搞選戰。分析人士向CNBC表示，美國的缺席將為中國留下更大的空間，以進一步提高其在該地區的知名度和影響力。

中國派出的最高級別代表是國務院總理李克強，他在峰會上公開表示：中國和東盟國家始終相互尊重、平等相待，秉持睦鄰友好、求同存異，都主張通過對話協商妥善解決爭議。李克強認為，東亞能成為一片遠離戰亂紛擾的和平綠洲和世界經濟三大板塊之一，離不開中國和東盟的共同努力。

給美國"some color to see see"

周一召開的峰會上，只有東道主泰國，也就是東盟輪值主席國以及越南和老撾的國家領導人出席和美方的會晤。東盟其它成員國--新加坡、馬來西亞、印尼、文萊、柬埔寨、緬甸和菲律賓的最高級別領導人紛紛缺席。

一位不願意透露身份的東盟國家外交人員向美聯社表示，盡管美方官員呼籲全體東盟成員國領導人應該出席相關會議，但除了泰國、以及下一屆峰會的東道主越南，以及負責觀察東盟和美國關系的老撾以外，其它國家均只派出外交部長參會。

美聯社報道稱，東盟峰會使得相關國家能夠在和其它世界大國接觸時作為一個整體統一发聲，提高它在安全以及貿易事務中的影響力。如今，它已經成為北京和華盛頓角力的競技場，雙方都尋求提高在這個對於地緣政治來說及其重要地區的影響力。

留下的真空 誰來填補？

美聯社在報道中指出，特朗普缺席此次峰會，同時也不派出副總統彭斯或者國務卿蓬佩奧代替出席的做法為其它全球大國的領導人留下了可以填補的真空，比如日本首相安倍和印度總理穆迪，還尤其包括中國總理李克強。

菲律賓財政部長多明戈斯（Carlos Dominguez）向媒體表示："我猜想各國領導人想和他國的同級領導人會晤……這只是一個級別對等的問題。"

美方代表奧布萊恩在峰會上宣讀了一份特朗普的親筆信，其中向東盟各國領導人发出了明年年初在美國出席"特別峰會"的邀請。

東盟十國的經濟總量不可小視，成員國總人口數目接近6億5千萬。在每年召開的峰會中，東盟各國會首先召開成員國之間的會議，然後才和盟外國家，包括美國、中國、日本、澳大利亞和印度等國代表舉行峰會。

東盟各國領導人表示，很高興看到各方就"區域全面經濟伙伴關系"（RCEP）這一大規模自由貿易協定的基本框架達成一致，而這是為期7年談判磋商的結果。如果一切順利，明年年初可以正式簽署。CNBC報道稱，中國在這一貿易協定中佔主導地位，美國缺席的同時，東盟各國已經為這一協議的簽署鋪平了道路。不過最新消息傳出，印度政府表示對協議仍有疑慮，目前仍未決定加入。

任琛/石濤（美聯社等）

本文章由德國之聲授權提供】

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