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《制裁者》：實境解謎遊戲 凸顯鄉民正義問題

促遣返羅興亞難民 聯合國肯定東協

2019-11-04 18:09台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

聯合國秘書長古特瑞斯在3日的東協峰會中，要求緬甸政府盡速遣返73萬羅興亞人，翁山...
聯合國秘書長古特瑞斯在3日的東協峰會中，要求緬甸政府盡速遣返73萬羅興亞人，翁山蘇姬對此卻是面無表情。
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3日的東協峰會中，聯合國秘書長古特瑞斯要求緬甸政府盡速協助73萬羅興亞人遣返，在座的緬甸領導人翁山蘇姬卻面無表情。古特瑞斯感謝東協為解決此問題所做的努力，東協未來也可能扮演更積極的角色，但據東協估計，還需要2年的時間才能遣返所有的羅興亞人。

恩怨來自二戰

《半島電視台》報導，羅興亞人和緬甸人的恩怨可追溯自二戰，來自孟加拉的羅興亞軍隊屠殺若開邦的緬甸平民，之後兩個族群時有摩擦，直到2017年緬甸政府大規模清洗，造成74萬的羅興亞人逃難至孟加拉，引發世界各國的廣泛關注，聯合國調查員更使用「種族屠殺」一詞描述。緬甸政府並不承認羅興亞人的公民身分，稱之為難民，更曾在2017年用恐怖份子指稱。

東協的角色

根據《曼谷郵報》和《半島電視台》的報導，古特瑞斯表示，緬甸政府有責任幫助羅興亞人進行安全、自願、有尊嚴的遣返，以及根本解決其與羅興亞人的衝突，並確保人道主義者可以進入此區域協助。他也肯定東協在解決羅興亞難民危機的努力，特別是印尼。但在座的翁山蘇姬面無表情。

《時代雜誌》指出，東協各國對於羅興亞難民危機的態度不一，雖然東協的原則是盡量不干預他國的內政，印尼和馬來西亞卻主張，東協應該積極解決此一危機。對此，東協發佈一項聲明，要求緬甸政府調查是否有危害人權的情事，不過聯合國和人權團體仍質疑緬甸政府調查的公正性。

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東協緬甸難民

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