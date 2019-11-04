促遣返羅興亞難民 聯合國肯定東協

2019-11-04 18:09 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



聯合國秘書長古特瑞斯在3日的東協峰會中，要求緬甸政府盡速遣返73萬羅興亞人，翁山蘇姬對此卻是面無表情。 分享 facebook

3日的東協峰會中，聯合國秘書長古特瑞斯要求緬甸政府盡速協助73萬羅興亞人遣返，在座的緬甸領導人翁山蘇姬卻面無表情。古特瑞斯感謝東協為解決此問題所做的努力，東協未來也可能扮演更積極的角色，但據東協估計，還需要2年的時間才能遣返所有的羅興亞人。

恩怨來自二戰

《半島電視台》報導，羅興亞人和緬甸人的恩怨可追溯自二戰，來自孟加拉的羅興亞軍隊屠殺若開邦的緬甸平民，之後兩個族群時有摩擦，直到2017年緬甸政府大規模清洗，造成74萬的羅興亞人逃難至孟加拉，引發世界各國的廣泛關注，聯合國調查員更使用「種族屠殺」一詞描述。緬甸政府並不承認羅興亞人的公民身分，稱之為難民，更曾在2017年用恐怖份子指稱。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

東協的角色

根據《曼谷郵報》和《半島電視台》的報導，古特瑞斯表示，緬甸政府有責任幫助羅興亞人進行安全、自願、有尊嚴的遣返，以及根本解決其與羅興亞人的衝突，並確保人道主義者可以進入此區域協助。他也肯定東協在解決羅興亞難民危機的努力，特別是印尼。但在座的翁山蘇姬面無表情。

《時代雜誌》指出，東協各國對於羅興亞難民危機的態度不一，雖然東協的原則是盡量不干預他國的內政，印尼和馬來西亞卻主張，東協應該積極解決此一危機。對此，東協發佈一項聲明，要求緬甸政府調查是否有危害人權的情事，不過聯合國和人權團體仍質疑緬甸政府調查的公正性。

【更多精采內容，詳見 】