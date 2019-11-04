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南韓情報機構透露 金正恩擬12月會川普

大陸今拋出對台26條 他指是影響2020總統大選關鍵因素

北韓和美國二次去核談判 有望在本月中登場

2019-11-04 17:37經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

綜合韓聯社和路透報導，根據南韓國家情報院（NIS），北韓和美國最快可能在本月中舉行另一輪工作層級的去核磋商。以期在北韓領導人金正恩提出的年底核談期限之前，加速談判進程。

自美國總統川普和金正恩6月在川金二會同意重啟去核談判以來，北韓和美國官員上月在瑞典首都斯德哥爾摩，首度展開工作層級磋商，但北韓大使認為美方準備不足，最終以破局收場。

南韓議員李恩宰（音譯）表示，根據情報院的簡報，美國和北韓預期最晚將在12月初以前展開磋商，「NIS預期將在本月，或最遲在12月初重啟去核談判。基於雙方上月在斯德哥爾摩已經確認過彼此立場，應是時候展開全面討論。」

北韓和美國最快可能在本月中舉行另一輪工作層級的去核磋商。美聯社
北韓和美國最快可能在本月中舉行另一輪工作層級的去核磋商。美聯社
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北韓金正恩

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