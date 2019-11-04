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微軟日本公司試驗周休三日 發現員工生產力飆升40%

2019-11-04 16:28經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

微軟日本公司為了讓員工在工作與生活之間取得更好的平衡，試驗實施周休三日，每周只工作三天，結果發現這項試驗使得員工生產力大幅提升約40%。

CNBC網站報導，微軟日本公司在今年8月實施「工作生活選擇挑戰」措施，每周五關門休假，讓2,300名員工一整個月周休三日，以評估減少工作天數的優點。

該公司在這段時間見到生產力比去年8月大增39.9%，而生產力是以每名員工產生的營收（銷售額）做為衡量。微軟表示，業績提高的部分原因可歸功於把會議時間上限訂於30分鐘，而且增加遠距會議。與此同時，微軟日本公司也見到這段期間成本下滑，用電量減少23.1%、列印頁面張數減少58.7%。

微軟日本公司指出，這項試驗還結合自我發展與家庭健身計畫，更獲得員工大量正面回饋，有92.1％的員工表示他們喜歡每周工作四日。

微軟日本公司表示，計劃在今年冬天實施類似的工作與生活挑戰，目標是促使工作更具彈性。

每周工作四天的做法愈來愈受到歡迎，倡導人士強調這有助於減輕壓力與防止過勞。一家紐西蘭公司在2018年宣稱兩個月試驗每周工作四日的計畫，成功促進員工的工作與生活平衡，維京集團（Virgin）創辦人布蘭森也時常談到每周工作四天對於提升幸福感的好處。

微軟日本公司試驗周休三日，發現員工生產力飆升40%。歐新社
微軟日本公司試驗周休三日，發現員工生產力飆升40%。歐新社
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