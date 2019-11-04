世界遺產白川鄉合掌村火警 消防車警笛大作

2019-11-04 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



日本著名景點、岐歸縣大野群白川村的荻町附近木屋發生火災，日本推特陸續有人投稿，被登錄為世界遺產的合掌村木屋被熊熊烈焰包圍，冒出濃煙。消防車警笛大作。網友發文說，「哇，糟了」。

日本網友表示，起火的小屋是在第二停車場，離聚落有一段距離。所以似未延燒。

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下午2時30分時，有網友發文說火災已逐漸撲滅。上月27日白川鄉合掌村才做過每年一度的消防演練，在火災警報器響時，全村的灑水器一齊噴水，全村為水柱所覆蓋。至於起火原因，是電氣設備走火或是人為造成，目前還沒有消息。

沖繩首里城的木造宮殿日前遇大火，七棟建物燒毀，日本國內討論起多為木造建築的文化財消防問題。管理合掌村的區公所職員曾對日本媒體承認，茅草屋頂不但易燃，火也很難撲滅。當地每天四次由輪值人員巡視，白川鄉也禁止放焰火或邊走邊抽菸。於1977年至1989年，花了2億7300億日圓設置59座灑水槍，水柱可以噴到30公尺高。

日本推特陸續有人投稿，被登錄為世界遺產的合掌村木屋被熊熊烈焰包圍，冒出濃煙。圖／取自推特 分享 facebook

合掌村木屋被熊熊烈焰包圍，冒出濃煙。圖／取自推特 分享 facebook