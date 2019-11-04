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安倍與文在寅破冰！今短暫交談11分鐘 關係可望好轉

2019-11-04 14:42聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

南韓青瓦台4日表示，總統文在寅於第35屆東協峰會上與日本首相安倍晉三會談11分鐘，同意繼續以對話解決分歧。

青瓦台聲明提到，文在寅和安倍晉三都認為，韓日之間關係很重要，兩國懸而未決的事應透過對話解決。東京共同社援引日本外務省指出，安倍晉三在與文在寅的交流中，傳達日本在雙邊問題的基本立場。

文在寅辦公室表示，若有需要，提議舉辦高層級協商，而安倍晉三則認為，應盡一切努力來達成共識。兩人暌違14個月再次見面，錯過6月於大阪舉行的G20峰會上進行正式談話。

文在寅和安倍在曼谷舉行的東協峰會上進行短暫交流前，一場漫長的爭執升級成一場貿易與安全的糾紛，導致南韓抵制日本進口產品，並決定廢除韓日軍事情報保護協定。

不過兩國高層近期似乎有意破冰，南韓總理李洛淵上月與安倍會面，並轉交文在寅的親筆信給安倍。

南韓總統文在寅（左）和日本首相安倍晉三4日在曼谷東協峰會上進行11分鐘的單獨會談...
南韓總統文在寅（左）和日本首相安倍晉三4日在曼谷東協峰會上進行11分鐘的單獨會談，有望化解日韓僵局。美聯社
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文在寅安倍晉三南韓

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