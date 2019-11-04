拉美裔傳奇占星家默卡多逝世 享壽88歲

2019-11-04 13:37 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



曾預言比爾．柯林頓(Bill Clinton)當選總統、 川普當政會讓全世界完全毀滅的拉美裔傳奇占星家華特‧默卡多(Walter Mercado)2日去世，享壽88歲。

波多黎各聖胡安市Auxilio Mutuo醫院發言人說，默卡多死於腎臟衰竭，去世前住院了好幾天。

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8月才在邁阿密歷史博物館為默卡多舉辦一生回顧展的雷維坦(Aida Levitan)，讚揚這位在美國和拉丁美洲幾乎家喻戶曉的占星家，「用善念真知鼓舞了數以百萬計的人，」「他這麼受人愛戴，因為他運用自己的天賦與才分造福人類。」

波多黎克出生的默卡多移居佛羅里達州之前，曾在故鄉的電視台工作。到美國後，他在西語電視台精彩誇張的「演出」，例如對觀眾「最重要的，我非常非常愛你們」口頭禪，讓他聲名大噪。

2010年10月，默卡多宣布改名為「闡提阿難達」(Shanti印度文意為和平或平靜)，不再上電視，但不久就開始為西語報El Nuevo Herald撰寫每日一篇占星專欄。

2014年起，默卡多經營「熱情拉丁人」網站passionlatinos.com，提供約會算命等諮詢，並販售香水、蠟燭、肥皂乳液等替性生活助興、助人福祿壽喜的產品。

默卡多的「專業」預言，最為人知的包括流行天后瑪丹娜(Madonna)會擔任電影「艾薇塔」(阿根廷別為我哭泣)女主角，比爾‧柯林頓會當選總統，以及川普當選會讓全世界「徹底毀滅」。

默卡多在People en Espanol撰文說，川普「毫無政治知識，對外交完全外行，是認為錢可以買到一切、全人類良心都買得到的人。可是良心不是他那種侮辱人、冒犯全人類的政策買得到的。」

擁有廣大粉絲團的默卡多如今和觀眾永遠告別了，社媒上哀悼留言雪片般出來，一位粉絲說，知名編劇托雷斯(Julio Torres)特別製作一段感人影片，呈現「默卡多是每個拉丁人深深愛戴的波普文化要角」並說明「他對拉丁裔為什麼那麼重要」。