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脫歐協議有瑕疵？ 英國首相強生：川普錯了

2019-11-04 12:54世界日報 編譯陳韋廷／綜合3日電

強生（左）3日稱川普對脫歐協議看法明顯錯誤。圖為兩人在今年聯合國大會場邊見面情形...
強生（左）3日稱川普對脫歐協議看法明顯錯誤。圖為兩人在今年聯合國大會場邊見面情形。路透
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英國首相強生3日說，他對於未能兌現在10月31日脫歐的承諾深感遺憾，並稱未來跟歐盟談判貿易協議應該「極其容易」。

強生在預錄好的訪談中告訴英國天空新聞網（Sky News）說：「我們在完全一致情況下開始談判，我們已沒有關稅與配額，因此原則上，談判應是非常簡單的。我看不出有任何理由我們應延長過渡期。」

至於脫歐後跟美國簽訂貿易協議一事，強生則稱美國總統川普認為脫歐協議存在瑕疵的看法是錯的。「我不想中傷美國總統，但他在這方面明顯是錯的。」此前，川普曾稱在強生版脫歐協議下，美國「無法跟英國達成貿易協議」。

為解決脫歐僵局，英國將在12月12日舉行國會提前改選。據英國「週日電訊報」公布的最新民調，首相強生（Boris Johnson）的保守黨保守黨獲得36%的支持率，較反對派工黨多出8個百分點；疑歐派大將法拉吉（Nigel Farage）的「脫歐黨」（Brexit Party）則獲12%。

法拉吉則表明，他不會參加這次國會改選，而是選擇在全國宣傳反對強生的脫歐協議。

脫歐強生英國

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