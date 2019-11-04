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為半島非核化鋪路 韓美取消警戒王牌軍演

2019-11-04 13:23世界日報 編譯中心／綜合3日電

南韓政府消息人士3日透露，韓美兩國今年將再次取消代號為「警戒王牌」（Vigilant ACE）的年度大規模聯合空中演習，為半島非核化鋪路。

南韓聯合新聞通訊社指出，一名南韓政府消息人士稱，韓美軍方決定叫停今年的聯合空演，改由韓軍和駐韓美軍在12月進行戰鬥準備綜合演習，以提升空軍戰鬥力、增強飛行員執行任務能力，保持應對態勢，演習規模與去年大致相同。

報導指出，一名南韓政府官員透露，韓美兩國國防部一致同意為透過外交努力達成半島非核化的目標提供全面支援。對於擔憂取消聯合空演將導致韓美空軍聯合戰鬥力大幅減弱，他表示，韓美空軍大隊級以下的兵力將隨時舉行小規模演習。

韓美去年曾在安全諮商會議（SCM）上商定擱置原定於12月舉行的「警戒王牌」聯演。據悉，雙方這次也將在本月中旬舉行的SCM上敲定取消聯合空演的計畫。

北韓先前曾強烈譴責2017年度的韓美「警戒王牌」聯合空演，認為那是將半島局勢推向核戰爭的嚴重軍事挑釁。

演習南韓空軍

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