美國務院發布印太報告 關切北京欺凌台灣

2019-11-04 12:19 聯合報 華盛頓記者 聯合報 華盛頓記者 張加 ／即時報導



美國國務院發布印太報告指出，美方深化與台灣關係，並持續對北京透過軍事、經濟等手段欺凌台灣，及破壞兩岸現狀的行為表達關切。

此外，國務院發布的「印太透明倡議」也納入台灣，其中指出美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓、台灣協作，進一步創造更多合作機會。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

國務院美東時間3日發布聲明指出，東亞峰會與印太商業論壇在泰國曼谷舉行之際，國務院發布「自由開放印太地區：促進共享願景」報告，說明美方如何履行其印太戰略，並表明美國對印太區域的持久承諾。

這分約30頁的報告多處提及台灣，包括在雙邊合作部分指出，美方也在加強並深化與台灣的關係；美方一再對北京透過軍演、經濟施壓、限縮台灣的國際空間、奪取其外交夥伴等表達關切，這些行為破壞了使兩岸受惠數十年的現狀。

報告寫道，根據台灣關係法，美國支持台灣具有效的嚇阻能力，川普政府於2019年批准了逾100億美元的重要軍售案；美台還在2019年10月舉辦首次太平洋對話，以探討理念相近夥伴的合作領域。

報告並提及，美國對印太地區的願景與態度，與日本的自由開放印太構想、印度的東行政策、澳洲的印太概念、南韓的新南方政策，以及台灣的新南向政策高度一致。

在數位經濟部分，報告指出，美方敦促所有國家評估供應商時能考量風險，包括某些可能受外國勢力控制或影響的供應商；美國與澳洲、日本、南韓、紐西蘭、新加坡、台灣等理念相近夥伴協作，以支持此目標。

美國在良善治理方面，也與澳洲、紐西蘭、日本、台灣等發展夥伴關係。