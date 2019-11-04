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美國務院發布印太報告 關切北京欺凌台灣

2019-11-04 12:19聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務院發布印太報告指出，美方深化與台灣關係，並持續對北京透過軍事、經濟等手段欺凌台灣，及破壞兩岸現狀的行為表達關切。

此外，國務院發布的「印太透明倡議」也納入台灣，其中指出美方正積極與澳洲、日本、紐西蘭、南韓、台灣協作，進一步創造更多合作機會。

國務院美東時間3日發布聲明指出，東亞峰會與印太商業論壇在泰國曼谷舉行之際，國務院發布「自由開放印太地區：促進共享願景」報告，說明美方如何履行其印太戰略，並表明美國對印太區域的持久承諾。

這分約30頁的報告多處提及台灣，包括在雙邊合作部分指出，美方也在加強並深化與台灣的關係；美方一再對北京透過軍演、經濟施壓、限縮台灣的國際空間、奪取其外交夥伴等表達關切，這些行為破壞了使兩岸受惠數十年的現狀。

報告寫道，根據台灣關係法，美國支持台灣具有效的嚇阻能力，川普政府於2019年批准了逾100億美元的重要軍售案；美台還在2019年10月舉辦首次太平洋對話，以探討理念相近夥伴的合作領域。

報告並提及，美國對印太地區的願景與態度，與日本的自由開放印太構想、印度的東行政策、澳洲的印太概念、南韓的新南方政策，以及台灣的新南向政策高度一致。

在數位經濟部分，報告指出，美方敦促所有國家評估供應商時能考量風險，包括某些可能受外國勢力控制或影響的供應商；美國與澳洲、日本、南韓、紐西蘭、新加坡、台灣等理念相近夥伴協作，以支持此目標。

美國在良善治理方面，也與澳洲、紐西蘭、日本、台灣等發展夥伴關係。

報告指出，中華人民共和國不容許異議、控制媒體與公民社會、鎮壓少數民族宗教，北京並透過其政治與經濟影響力輸出這些行為，破壞了幾十年來促進印太穩定與繁榮的環境。報告並提及香港指出，北京須履行中英聯合聲明的承諾。

美國國務院發布「自由開放印太地區：促進共享願景」報告。圖為中華民國與美國國旗。本...
美國國務院發布「自由開放印太地區：促進共享願景」報告。圖為中華民國與美國國旗。本報資料照片
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