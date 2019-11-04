親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

兒子大鬧IKEA 神隱3天李興文發文道歉

苦了農民！歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

紐約時報報導，過去在共產主義的統治下，農民在布達佩斯以西延綿數英里的田裡耕作，為一個偷竊他們土地的政府收割小麥和玉米; 現在他們的下一代為新的霸主幹活，為一群寡頭統治階級和受政治庇護者努力，這些人透過與匈牙利政府的不透明協議併吞農民土地。

事實證明，這些土地大亨受到歐盟資助和鼓舞。每年這個由28個成員國組成的經濟體都會花650億美元（台 幣1兆9790億元）在農業補助上，支持歐盟各國農民並維持農村社區生計。

然而，在匈牙利、中歐和東歐的大部分地區，幾乎所有資金都流向少數權貴。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）僅在去年就獲得數千萬美元的補助款。在斯洛伐克和保加利亞，這筆農業補助為黑手黨式的土地掠奪承擔責任。

歐洲的農業計畫有助於歐盟的組建，而如今正被那些從內部威脅歐盟的反民主力量所利用。中歐和東歐國家政府在由納稅人資助的補助款上，有很大的彈性能自由調度，其中有些國家由民粹主義者執政。

紐時2019年對歐盟九個國家進行的調查，發現一種不透明的補助制度，嚴重破壞歐盟的環境目標，並受到腐敗和為私利交易的扭曲。

農業計畫是歐盟中央預算中最大的的項目，占總支出的40%，同時也是全球最大的補助計畫之一。然而，布魯塞爾一些負責草擬農業政策並表決的議員承認，他們通常不知道這筆錢的去向。

即使歐盟支持補助計畫，將其作為辛勤農民的基本安全網，但研究反覆表明，80%的錢流向20%的最大收受者，而且其中一些高層已利用這筆錢來積累自己得政治權力。

曾為巴比斯工作的捷克參議員瓦根課內希特（Lukas Wagenknecht）說，「歐盟給一位寡頭政治人物這麼多錢，結果是什麼？他得到歐盟的所有支持」。

歐盟每年的650億美元農業補助款最終不知去向，苦了農民卻造福寡頭政治人物。歐新社
歐盟每年的650億美元農業補助款最終不知去向，苦了農民卻造福寡頭政治人物。歐新社
分享

歐盟農民匈牙利

相關新聞

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

「小丑」為何現身全球各地示威？ 象徵底層人物的怒吼

2019-11-04 10:07

沒能准時脫歐 英國首相很抱歉

2019-11-04 09:14

伊朗人質危機40年／美大使館 時光塵封在當年

2019-11-04 00:05

伊朗人質危機40年／哈米尼拒談判 將對美反制

2019-11-04 00:03

軍紀渙散！駐日美軍邊飛邊自拍

2019-11-04 00:00

南海對峙 李克強找越南總理談心

2019-11-03 23:56

東協峰會 美代表團層級史上最低

2019-11-03 23:55

美國代表團層級史上最低 東協：美國還能靠？

2019-11-03 22:56

印度作梗 世界最大貿易協定RCEP延到明年簽署

2019-11-03 22:20

伊朗人質危機40年 美駐伊大使館仍保留原貌

2019-11-03 22:10

李克強：一帶一路 願對接東協各國發展戰略

2019-11-03 21:41

紀念圍牆倒塌30年 握手計畫黏合柏林

2019-11-03 21:39

李克強：中國與東協合作 南海行為準則有進展

2019-11-03 19:16

暖化影響比預期大 聯合國秘書長籲亞洲少建燃煤電廠

2019-11-03 19:15

英貨櫃39屍越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

2019-11-03 17:56

強生：遺憾未如期實現脫歐承諾 川普脫歐協議看法錯誤

2019-11-03 17:42

伊拉克抗議延燒 警民橋梁爆衝突1死91傷

2019-11-03 16:46

爭獨立 蘇格蘭最大城集會造勢

2019-11-03 15:01

輕視亞洲？東盟峰會開幕 美代表團降級引關注

2019-11-03 14:59

貪腐問題難解 伊拉克示威行動升溫

2019-11-03 14:52

智利警方疑濫權 聯合國已派員調查

2019-11-03 14:51

撤慰安婦紀錄片挨轟 川崎影展宣布重新放映

2019-11-03 14:19

飛行時看書、刮鬍自拍、離手駕駛 駐日美軍戰機隊軍紀渙散

2019-11-03 13:24

抗極右勢力 德國德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」

2019-11-03 13:20

巴西浮油事件3個月 汙染範圍擴至座頭鯨保育區

2019-11-03 13:10

新加坡反對黨組聯盟參選 觀察家：言之過早

2019-11-03 13:08

塞爾維亞對俄羅斯空防系統感興趣 美籲當心

2019-11-03 13:05

東協峰會 越南總理：南海安全與穩定很脆弱

2019-11-03 12:47

英國脫歐不確定性影響 申請破產人數創10年新高

2019-11-03 09:49

無印良品和優衣庫強打「新疆棉」 遭澳洲維權人士痛批

2019-11-03 09:47

駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42

憂極右勢力 德東大城德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」！

2019-11-03 08:47

112求援國際 港人籲法國水砲車禁賣香港

2019-11-03 08:15
看更多

熱門文章

川普花3000億建的美墨邊牆 用3000元買把電鋸就能鑿穿！

2019-11-03 10:32

英貨櫃39屍越南籍 陸官媒批照出外媒醜陋面目

2019-11-03 17:56

金融時報：美方一再要求台灣 管制台積電供貨華為

2019-11-04 07:40

父與女兒失散14年後重逢失蹤 1年後驚變「嫩妻」

2019-11-03 11:54

麥當勞CEO因違反公司規定 與員工發生戀情被解職

2019-11-04 07:23

13歲少女打敗馬斯克？她的設計比超迴路列車還厲害！

2019-11-03 14:22

美中本月簽協議 華為禁令將解除

2019-11-03 23:51

美國代表團層級史上最低 東協：美國還能靠？

2019-11-03 22:56

紐時分析川普1.1萬推文：半數在攻擊但經常讚揚一個人

2019-11-03 11:07

影／毛孩誤被關門外 放大招按門鈴叫醒主人開門

2019-11-03 12:36

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-04 06:43

印度作梗 世界最大貿易協定RCEP延到明年簽署

2019-11-03 22:20

影／黑熊母子打劫偷糖吃 小熊慘遭鎖車內

2019-11-03 17:37

輕視亞洲？東盟峰會開幕 美代表團降級引關注

2019-11-03 14:59

伊朗人質危機40年 美駐伊大使館仍保留原貌

2019-11-03 22:10

政策買票？ 女性免費搭公車 他嗆對手「有膽學我啊」

2019-11-04 10:00

1週內第2次 川普看比賽再遭觀眾狂噓

2019-11-03 17:49

贏太多也有事！紐約高中美式足球隊教練被罰禁賽

2019-11-03 14:46

美股多頭氣盛 道瓊拚新高

2019-11-04 00:02

印度作梗卡關 RCEP延到明年2月簽署

2019-11-04 00:16

志同道合！李奧納多讚瑞典環保少女「時代領袖」

2019-11-03 17:58

強生：遺憾未如期實現脫歐承諾 川普脫歐協議看法錯誤

2019-11-03 17:42

共和黨3州長選情告急 川普助選兼取暖

2019-11-03 18:33

狂！川普不怕彈劾調查 還想邀烏克蘭總統訪白宮

2019-11-04 01:08

製藥巨擘報喜…生技股利多

2019-11-04 00:05

伊朗人質危機40年 最高領袖哈米尼仍拒絕和美談判

2019-11-03 22:45

彭博資訊專欄／美中貿易大國的野心…

2019-11-04 00:10

爭獨立 蘇格蘭最大城集會造勢

2019-11-03 15:01

川普的美墨邊牆 走私者用電鋸可輕鬆切穿

2019-11-03 13:20

影／卡車上鎖一周獲救 9隻老虎逃過「馬戲團人生」

2019-11-03 17:37

令人無法忍受！有毒霧霾壟罩新德里 許多航班取消轉降

2019-11-04 09:30

員工搞烏龍 福來雞備戰「三明治節」 突發現這天公休

2019-11-03 12:57

7月還領先、9月民調低 賀錦麗將退選？新罕州大裁員

2019-11-03 18:28

沙國石油公司IPO 准了

2019-11-04 00:03

柏林圍牆倒塌30年 全球面臨美中對峙威脅

2019-11-04 00:02

川普稱巴格達迪死前哭喊 國防部官員：空拍畫面無音訊

2019-11-03 18:20

情侶命案蒐證 警求助亞馬遜Alexa

2019-11-03 12:55

暖化影響比預期大 聯合國秘書長籲亞洲少建燃煤電廠

2019-11-03 19:15

李克強：一帶一路 願對接東協各國發展戰略

2019-11-03 21:41

民主黨總統參選人楊安澤擴充團隊 雇用桑德斯前競選顧問

2019-11-03 18:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top