苦了農民！歐盟近2兆農業補助款進了寡頭統治階級口袋

2019-11-04 10:25 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



紐約時報報導，過去在共產主義的統治下，農民在布達佩斯以西延綿數英里的田裡耕作，為一個偷竊他們土地的政府收割小麥和玉米; 現在他們的下一代為新的霸主幹活，為一群寡頭統治階級和受政治庇護者努力，這些人透過與匈牙利政府的不透明協議併吞農民土地。

事實證明，這些土地大亨受到歐盟資助和鼓舞。每年這個由28個成員國組成的經濟體都會花650億美元（台 幣1兆9790億元）在農業補助上，支持歐盟各國農民並維持農村社區生計。

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然而，在匈牙利、中歐和東歐的大部分地區，幾乎所有資金都流向少數權貴。捷克總理巴比斯（Andrej Babis）僅在去年就獲得數千萬美元的補助款。在斯洛伐克和保加利亞，這筆農業補助為黑手黨式的土地掠奪承擔責任。

歐洲的農業計畫有助於歐盟的組建，而如今正被那些從內部威脅歐盟的反民主力量所利用。中歐和東歐國家政府在由納稅人資助的補助款上，有很大的彈性能自由調度，其中有些國家由民粹主義者執政。

紐時2019年對歐盟九個國家進行的調查，發現一種不透明的補助制度，嚴重破壞歐盟的環境目標，並受到腐敗和為私利交易的扭曲。

農業計畫是歐盟中央預算中最大的的項目，占總支出的40%，同時也是全球最大的補助計畫之一。然而，布魯塞爾一些負責草擬農業政策並表決的議員承認，他們通常不知道這筆錢的去向。

即使歐盟支持補助計畫，將其作為辛勤農民的基本安全網，但研究反覆表明，80%的錢流向20%的最大收受者，而且其中一些高層已利用這筆錢來積累自己得政治權力。