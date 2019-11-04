沒能准時脫歐 英國首相很抱歉
(德國之聲中文網) 在接受天空電視台采訪時，英國首相約翰遜(Boris Johnson)對10月31日沒能成功脫離歐盟表示"深刻歉意"。他說，英國脫歐再次延期令人憤恨，而英國議會應當為此負責。首相認為，議會原本有足夠的時間來審讀、表決不久前修訂的脫歐協議草案。
約翰遜此前一再发誓要在10月31日之前不惜一切代價實現脫歐。而現在，英國脫歐的日期再一次延期到2020年1月31日。同時，首相也與議會在提前大選問題上取得了一致：英國將在今年12月12日舉行議會大選，脫歐將是選戰期間的絕對核心議題。
在采訪中，約翰遜還充滿信心地表示，英國脫離歐盟後，雙方將很快達成一份貿易協議，"原則上來說，這份協議十分簡單。"同時，他還警告說，一旦目前在野的工黨獲勝，脫歐進程就會陷入進一步的亂局。"科爾賓(Jeremy Corbyn)和他的工黨想要回到布魯塞爾，想要進行6個月的談判，然後就能再次組織全民公投。"
蘇獨死灰復燃
蘇格蘭首席大臣、主張獨立的蘇格蘭民族黨主席斯特金(Nicola Ferguson Sturgeon)本周六(11月2日)已經進入了"選戰模式"。她在格拉斯哥的一次集會演講中說，12月12日的英國議會大選將是她"此生最重要的一次選舉"。斯特金對沒有受邀參加與約翰遜、科爾賓的電視辯論表示不滿，並強調她願意"在任何時間及地點與他們同台辯論"。
斯特金出席的本次集會，主題就是"獨立大游行"。這也是2014年"蘇獨公投"以來，蘇格蘭最高行政長官首次參與主張獨立的大型集會。集會組織方聲稱，共有2萬人參加了此次示威。
斯特金在演講中警告說，如果約翰遜首相的保守黨在12月大選中獲勝，便意味著蘇格蘭將被強行撕離出歐盟大家庭，而這將是違背蘇格蘭人民的意願的。斯特金認為，屆時的蘇格蘭最好是走另一條道路：成為獨立的國家。
斯特金還說，如果工黨獲勝，將不會阻止蘇格蘭再度舉行獨立公投。不過她的這一說法遭到了工黨主席科爾賓的駁斥。
在发表演說前，斯特金在蘇格蘭民族黨網站上发表文章稱，蘇格蘭的獨立"前所未有地觸手可及"。她還曾在11月1日表示，將在聖誕節前向倫敦正式申請舉行第二次"蘇獨公投"。不過，英國政府並不一定會批准這一申請。在2014年的公投中，55%的選民反對蘇格蘭脫離英國獨立；而在2016年的英國脫歐公投中，多達62%的蘇格蘭地區選民反對脫離歐盟。英國脫歐進程正式啟動後，蘇格蘭再次舉行獨立公投的呼聲日漸響亮。
文山/達揚/(德新社、路透社)
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