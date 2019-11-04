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伊朗人質危機40年／美大使館 時光塵封在當年

2019-11-04 00:05聯合報 編譯羅方妤／報導

四日是伊朗人質危機四十周年。今年九月的照片顯示，美國駐伊朗大使館的機密通訊設備外...
四日是伊朗人質危機四十周年。今年九月的照片顯示，美國駐伊朗大使館的機密通訊設備外觀完好，仍保留當年原貌。 （美聯社）
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四日是「伊朗人質危機」爆發四十周年，當年美國駐伊朗大使館遭示威者占領、數十名外交官成為人質，兩國隨後斷交並交惡至今。美聯社報導，美國駐德黑蘭大使館因此仍保留一九七九年時的樣貌，革命標語塗鴉、老式打字機和轉盤式電話都原封未動，有如一個時空膠囊。

一九七九年一月伊朗爆發伊斯蘭革命，什葉派教士何梅尼推翻親美國王巴勒維。巴勒維在同年十月赴美治療淋巴癌，學生因此被激怒，占領美國大使館，扣押五十二名美國人長達四百四十四天。

如今，大使館由伊朗革命衛隊轄下志願軍「巴斯杰」管理，部分作為博物館和學生團體活動空間。人質危機爆發後，當時的美國總統卡特也驅逐伊朗外交官，伊朗駐華府大使館關閉至今，由國務院管理。

美國駐德黑蘭大使館占地約十公頃，館區旁的莫法特大道原名「羅斯福路」，是當年巴勒維感謝這位美國總統的支持而以他為名，是通往德黑蘭市中心的繁忙要道。

進入大使館就像回到四十年前。館內的電傳打字機等機密通訊設備外觀都完好如初，因為當年美國官員原本認為危機很快會解除，只將設備的關鍵零件破壞，以便迅速修復。碎紙機、保險箱都被留下來，伊朗人還故意在牆上掛了幾張當年美國使館人員舉手投降照片。

大使館有一堵牆上用波斯文寫著反美口號：「美國去死。」

大使館伊朗德黑蘭

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