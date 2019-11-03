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紀念圍牆倒塌30年 握手計畫黏合柏林

2019-11-03 21:39台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

柏林圍牆具有冷戰時期的象徵意義，曾經將東西德兩邊的人民深深分開28年。（phot...
柏林圍牆具有冷戰時期的象徵意義，曾經將東西德兩邊的人民深深分開28年。（photo by United States Department of Defense）
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藝術家齊格勒收集了10957份握手陶土，讓來自東、西德的民眾雙雙用力握住陶土塑形，成形後再將這些陶土懸掛起來，形成一面因團結而成型的壯麗簾幕，2019年是象徵分裂的柏林圍牆倒塌30週年，超越其建立後存在的28年歲月，將有高達200場紀念活動將於此展開。

「握手陶土」促團結

根據《歐洲新聞台》報導，一項特別的計畫在柏林圍牆倒塌30週年時展開，藝術家齊格勒收集了10957份握手陶土，她先讓民眾雙雙用力握住陶土塑形，成形後再將這些陶土懸掛起來，形成一面壯麗的簾幕，而10957的數字則象徵了柏林圍牆從1989年倒塌至今經過的日子。

齊格勒表示，她先安排來自東、西柏林的2位陌生人聊天，再拿出一塊陶土請他們合力捏出一個形狀，以紀念他們的相遇，也提醒著人們，圍牆倒塌後帶來的團結。

「柏林曾是一座四分五裂的城市，並且持續了好長一段時間，我們都能從中學習到一些事情，於是我就想說來創造一點連結吧！」齊格勒表示，計畫很簡單，但能讓東柏林及西柏林的人們關係更加親密。

特別的歷史性紀念

據《衛報》報導，在德國首都柏林，每5年就會有一場大型活動以紀念圍牆的倒塌，雖然這座象徵「冷戰」鐵幕時代的建築物不復存在已久，但2019年的紀念卻別具意義，因為今年是圍牆倒塌30週年，超越其建立後存在的28年歲月。

11月4日至11日，於圍牆周邊舉辦的紀念活動高達200場，包括記錄片、電影及攝影展，還有演唱會及各種裝置藝術。在在提醒著人們自由得來不易，時代背景下，不得以而分隔兩地人民，終因嚮往自由的心而將高牆推翻，推翻高牆的人們也將長存在這歷史記號及人們的心中。

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