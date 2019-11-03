菲國貿易部長：RCEP成員國 無法在明年2月前簽署協議

2019-11-03 17:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



在外界關注「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）成員國是否能在本周宣布達成初步協議之際，菲律賓貿易部長洛佩茲表示，成員國無法在明年2月前簽署協議，降低了成員國在4日宣布達成協議的可能性。

洛佩茲2日表示，各國領導人須先看到最終報告，才能進一步授權談判代表，以完成RCEP談判，並於明年簽署協議。他說，各國已快完成談判。

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洛佩茲指出，有一個國家仍未就RCEP做好準備，仍在評估市場准入等問題。他雖未具體點名是哪個國家，但彭博資訊上周曾報導，印度原本已同意協議條款，卻在最後一刻變卦。

印度總理莫迪表示，盼貿易夥伴能在協議中同意擴大服務業准入；各國須了解，欲打開廣大印度市場，也須開放某些領域，以嘉惠印度企業。

當被問及是否可能將印度排除在協議之外時，洛佩茲指出：「一切皆有可能」，但各國的想法是納入所有國家。

日本共同社也報導，各國擬放棄在4日宣布達成RCEP初步協議的目標，原因是在關稅等領域無法建立共識，且某一成員國對達成協議持保留態度，而這個國家據傳是印度。