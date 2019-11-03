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爭獨立 蘇格蘭最大城集會造勢

2019-11-03 15:01世界日報 編譯中心／綜合2日電

數千人2日在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）集會，要求讓蘇格蘭成為獨立國家，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）告訴與會群眾，獨立目標已「近在咫尺」。

同時也是蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁的施特金是喬治廣場（George Square）集會的核心演說者，這也是她自從2014年推動獨立公投以來，首次對獨立造勢集會發表演說，而下個月即將舉行關鍵大選。

施特金告訴挺獨立群眾：「別誤解，我們如今面臨的12月12日大選，是我們畢生中對蘇格蘭最重要的選舉。我們國家的前途岌岌可危，我們必須在這次大選踴躍投票。」

施特金堅稱，獨立「獎盃」已「近在咫尺」，「我們必須摘下那座獎盃」 。

一般預料，施特金於耶誕節前就會正式要求英國首相強生（Boris Johnson），根據「1998年蘇格蘭法令」（Scotland Act 1998）第30章命令（Section 30 Order），賦予蘇格蘭政府舉行獨立公投權力。

挺獨立群眾揮舞著飾有Yes的蘇格蘭國旗（Saint Andrew`s Cross），以及加泰隆尼亞旗幟，聲援加泰獨立運動。

蘇格蘭於2014年舉行獨立公投，結果55%選民反對獨立。但民族主義派人士主張，英國2016公投支持脫歐，意味蘇格蘭有必要再度舉行獨立公投，因為當年蘇格蘭有62%選民支持續留歐盟。

施特金向支持者保證，「一定會帶領大家邁向明年舉行獨立公投」。她又說：「是時候讓蘇格蘭選擇我們自己的未來了，是時候讓蘇格蘭成為一個獨立國家了。」

一小撮挺聯合王國民眾手持英國國旗，舉行反制示威抗議。

數千人2日在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）集會，要求讓蘇格蘭成為獨立國...
數千人2日在蘇格蘭最大城市格拉斯哥（Glasgow）集會，要求讓蘇格蘭成為獨立國家，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）告訴與會群眾，獨立目標已「近在咫尺」。 路透社
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蘇格蘭獨立公投英國
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