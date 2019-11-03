輕視亞洲？東盟峰會開幕 美代表團降級引關注
2019-11-03 14:59世界日報 編譯中心／綜合2日電
第35屆東協峰會（ASEAN Summit）在泰國首都曼谷開幕。馬來西亞總理馬哈迪呼籲東協國家團結，共同應對美國發動的貿易戰。除東協外，日美中俄等共計18個國家將參加。
美國之音報導，東協十個成員國的領導人出席2日舉行的開幕式。馬哈迪在一個商業峰會上說，「我們不希望打貿易戰。但有時當他們對我們不仁時，我們也必須對他們不義」。在談到美國總統川普發起的貿易戰問題時，馬哈迪說，「如果此人不在那裡，可能會有變化」。
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路透報導，外交人員透露，本次峰會的主題將是貿易，各國領導人「對日益升級的貿易緊張局勢以及目前保護主義和反全球化的情緒深表擔憂」。
東協國家對出口依賴程度高，因此在美中貿易戰受到的影響也比較大。預計，東協國家今年的經濟增長將減緩到五年來的最低點。這些國家擔心中國在這個地區的影響的擴大。東協國家總人口是6.2億，不足中國人口的一半。
另據法國廣播電台報導，美國稱圍繞南海主權的中方主張「具擴張性且非法」，擬在4日舉行的東亞峰會上呼籲東協（ASEAN）各成員國對中國提出抗議。不過，美國此番代表團的級別低於前幾年，參加這次會議的不是川普總統或者潘斯副總統，而是商務部長和白宮國家安全顧問。這讓那些把美國視為平衡中國的安全因素的國家感到不安。東協各國中也有批評其「輕視亞洲」，是否會響應呼籲仍是個未知數。
然而，白宮一位高級官員否認了白宮對東盟冷淡的說法。他說，總統和副總統都在忙於為本黨州長候選人進行助選，無暇分身。
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