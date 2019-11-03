貪腐問題難解 伊拉克示威行動升溫
2019-11-03 14:52台灣醒報 記者王安棣╱台北報導
伊拉克首都巴格達的反政府示威持續升溫，儘管總統沙勒表態總理馬帝願意辭職，民眾仍不買帳，認為政府該做的是回應民眾訴求，以及解決長年貪腐問題。外媒分析，伊拉克長期受到派系與外部勢力控制，成了政府推動改革時的最大絆腳石。
示威訴求重組政府
根據《半島電視台》報導，民眾1日上街反對總統沙勒表示若新法通過，會暫停國會選舉，以及找到繼任者後，總理馬帝願下台的兩點聲明，強調政府應正視示威者的訴求。民眾在這波示威提出經濟改革、改善公共服務、以及重組政府等訴求。
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伊拉克靠石油輸出賺進大筆財富，但許多人民並不認為政府有將資源回饋至社會基層，至今伊拉克有接近35％的人民每日收入水平低於6元美金，數百萬人缺乏足夠的醫療、教育、淨水及電力。
派系與境外勢力主導
伊拉克長期受指責未能回應民眾訴求，《阿納多盧通訊社》分析，國會內的派系以及境外勢力對伊拉克政局有極大的主導權，使得長期貪腐的政府難以推動改革。總統沙勒先前也針對民眾解散國會的訴求回應，「任何政府組成事宜都需經過國會兩大派系『人民動員軍』及『進步陣線』的同意」。
《阿納多盧通訊》同篇報導認為，儘管表態願意下台，馬帝很可能繼續保有總理職位，他不僅受到自身國會派系以及武裝團體「人民動員」的支持，也有親近伊朗的政黨、派系撐腰，這些來自伊朗的境外勢力在伊拉克的政治、安全及財政機構中有極大的影響力。
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