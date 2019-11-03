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智利警方疑濫權 聯合國已派員調查

2019-11-03 14:51台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

智利爆發嚴重警民衝突，聯合國已介入調查。（photo by YouTube）
智利爆發嚴重警民衝突，聯合國已介入調查。（photo by YouTube）
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智利總統皮涅拉成為民主化後、史上最不受歡迎的總統，聯合國則派出調查小組，針對智利警方是否濫權進行調查。皮涅拉因國內大規模示威而實施宵禁，被批評為製造警民衝突的元兇，日前更有超過百萬人民走上首都聖地牙哥街頭，要求政府進行經濟改革及總統皮涅拉下台。

警民衝突傷亡嚴重

根據《WBOC》報導，聯合國已派出一支調查小組，將針對智利警方是否濫權，造成人民傷亡進行調查。智利醫學大學教授莫拉雷斯指控：「警方濫用武力，他們並沒有遵守該有的紀律。」新上任的內政部長布朗梅則表示，警方從一開始就確實地遵守規範，以維持社會穩定及安全為首要任務。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特，為前智利總統，也是智利史上第一位女性元首，在她指示下，聯合國派出了一支調查小組，以釐清在智利動亂期間，警方是否濫用武力、違反國際人權法。調查人員將於全國大範圍蒐證，調查時間直至11月22日。

莫拉雷斯醫生及一群民眾，向聯合國專員提供各種傷者的照片，照片包括示威者失去眼球等怵目驚心的畫面。智利醫學大學也發出聲明，表示已有超過140名因眼睛受傷而就醫的民眾。智利人權研究中心是一所獨立於政府的機構，根據其調查，有超過1500位民眾在此次示威抗議中受傷，其中有超過百名受到槍傷。

支持率溜滑梯

據《半島電視台》報導，有逾8成的智利民眾並不滿意皮涅拉總統針對示威抗議做出的回應，皮涅拉也在之後承認自己提供的方案並不能讓民眾滿意。他說：「我知道這些措施並無法解決所有的問題，但它們是關鍵的第一步。」

政治分析師霍茲曼說：「撤換所有部長的舉動雖然有必要，但並沒有太大的效益。」目前皮涅拉的支持度僅有14%，是其上任後的新低，此難堪紀錄也讓他成為史上支持率最低的智利民選總統。

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