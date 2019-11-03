英國脫歐不確定性影響 申請破產人數創10年新高

2019-11-03 09:49 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



根據英國破產管理局數據，今年第三季英格蘭和威爾斯聲請破產的人數與去年同期相比大增23%，使得2019年聲請破產人數將創近十年來新高。

英國衛報報導，英國破產管理局表示，經季節調整後，今年7-9月英格蘭和威爾斯有3萬879人聲請破產，去年同期則有2萬5169人。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

破產與重整產業組織R3會長斯威夫特（Duncan Swift）表示，這些數據展現令人憂心的個人財務狀況，並進一步證明英國過去一年的經濟和政治動盪已對企業造成嚴重影響。

斯威夫特指出，持續的低工資讓消費者財務狀況容易受到細微衝擊影響。

他說，「儘管實際工資已達到近期最高水平，但仍低於金融危機之前的水準。失業率可能較低，但不一定對所有人都有保障」。

破產管理局指出，去年全年破產人數達11萬5319人後，今年前9個月的個人破產總數已達9萬3042人。今年最後一季人數若超過3萬人，將推高總人數至2010年以來的最高水平，當年數字為13萬5045人。

破產管理局還說，公司聲請破產數也已連續第三季增加，在9月為止的第三季中達4355家，比去年同期增加1.6%，創下2014年第一季以來的最高水平。

斯威夫特表示，英國脫歐的不確定性是促使企業落入債權人手中的主要原因。他說，不確定性和斷斷續續的庫存囤積，都是影響企業招募、投資和財務狀況的因素之一，越來越多企業擔心下一季和明年的現金流量和訂單量。