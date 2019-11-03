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英國脫歐不確定性影響 申請破產人數創10年新高

2019-11-03 09:49聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

根據英國破產管理局數據，今年第三季英格蘭和威爾斯聲請破產的人數與去年同期相比大增23%，使得2019年聲請破產人數將創近十年來新高。

英國衛報報導，英國破產管理局表示，經季節調整後，今年7-9月英格蘭和威爾斯有3萬879人聲請破產，去年同期則有2萬5169人。

破產與重整產業組織R3會長斯威夫特（Duncan Swift）表示，這些數據展現令人憂心的個人財務狀況，並進一步證明英國過去一年的經濟和政治動盪已對企業造成嚴重影響。

斯威夫特指出，持續的低工資讓消費者財務狀況容易受到細微衝擊影響。

他說，「儘管實際工資已達到近期最高水平，但仍低於金融危機之前的水準。失業率可能較低，但不一定對所有人都有保障」。

破產管理局指出，去年全年破產人數達11萬5319人後，今年前9個月的個人破產總數已達9萬3042人。今年最後一季人數若超過3萬人，將推高總人數至2010年以來的最高水平，當年數字為13萬5045人。

破產管理局還說，公司聲請破產數也已連續第三季增加，在9月為止的第三季中達4355家，比去年同期增加1.6%，創下2014年第一季以來的最高水平。

斯威夫特表示，英國脫歐的不確定性是促使企業落入債權人手中的主要原因。他說，不確定性和斷斷續續的庫存囤積，都是影響企業招募、投資和財務狀況的因素之一，越來越多企業擔心下一季和明年的現金流量和訂單量。

RSM會計事務所個人破產部門合夥人皮利莫爾（Alec Pillmoor）說，根據債務慈善機構Stepchange委託進行的民調，從長遠來看，預計個人破產將持續增加，有29%英國民眾預期明年的財務狀況會進一步惡化。

英國破產管理局指出，2019年申請破產人數將創近十年來新高。路透
英國破產管理局指出，2019年申請破產人數將創近十年來新高。路透
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