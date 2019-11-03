無印良品和優衣庫強打「新疆棉」 遭澳洲維權人士痛批

2019-11-03 09:47 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



日本品牌「無印良品」和「優衣庫」最近強打以「新疆棉」為素材的服飾產品，讓抗議中國迫害維吾爾族穆斯林的人士挑起眉毛。

無印良品官網上的廣告詞是「由新疆全手採的有機棉精織，設計簡潔的無印良品男仕牛津襯衫柔軟透氣」。

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優衣庫宣傳的男士扣領襯衫，賣點則是「採用以高品質聞名的新疆棉」。

澳洲廣播公司報導，由於西方媒體近來經常報導，超過100萬維吾爾人被集中到中國為防範極端主義蔓延而設置的再教育營，澳洲市場對於無印良品和優衣庫竟毫不避諱的以新疆棉為號召，感到大惑不解。

維權人士的疑慮是，這些產品是否來自被迫勞動的維吾爾人。

無印良品今年5月17日開始推出「新疆棉商品系列」，而一天前，華爾街日報才刊登爆炸性專文，指控國際服飾品牌涉嫌以使用非自願勞動力的新疆工廠為供應商。

人權觀察組織的李察森接受澳洲廣播公司訪問表示，大部分人看到「新疆」，會想到關押拘留營和宗教迫害，而非優質棉或流行服飾，一家公司竟然以此為行銷宣傳賣點，實在「讓人難以想像」。

其實不只無印良品和優衣庫，目標百貨（Target）澳洲部門、澳洲連鎖品牌Cotton On、澳洲潮牌Dangerfield、瑞典時裝H&M、真維斯（Jeanswest）、宜家（Ikea）也都被揭露採用來自新疆的棉花，但他們多半不會大肆宣傳。

10月中旬，目標百貨（Target）澳洲部門和Cotton On甚至以人權隱憂為由，停止再進新疆棉。

無印良品拒絕透露供應商名稱，但表示必要時會公布檢討結果。該公司澳州部門的臉書網頁9月時還主打「新疆棉」，但現已刪掉「新疆」字樣。

在此同時，優衣庫澄清，「採用全球多處的棉花，包括澳洲、美國和中國。沒有任何新疆地區的合作生產夥伴」。

去年，中國是主要棉花生產國，產量約占全球的四分之一，其中84%來自新疆。

批評人士表示，很難分辨哪些是有疑慮的棉花。