駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



日本共同社報導，根據美軍2日公布的報告書，隸屬美國陸戰隊岩國基地（山口縣岩國市）的戰機部隊，時常出現重大違規行為，有飛行員在飛行時「離手駕駛」，甚至有飛行員在飛行時看書、修整鬍鬚自拍。

報導說，該戰機部隊屢次發生空中觸碰，去年12月在高知縣近海發生導致6人死亡或失蹤的墜機事故，從中可以看出該部隊輕視安全。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美軍調查高知縣近海發生的第242全天候戰鬥攻擊中隊的FA-18戰鬥攻擊機與其他部隊的KC-130空中加油機觸碰事故，並首次披露2016年4月在沖繩縣近海發生的F-18與KC-130觸碰事故。

美軍原本僅調查高知事故，但在過程中注意到沖繩事故，第一陸戰航空聯隊下令正式調查。

兩起事故都在空中加油時發生，責任均出在攻擊中隊的FA-18戰機。報告書指出，事故不斷的背後原因在於，隊內存在「濫用藥物、過量飲酒、婚外情、違反指示等有悖職業道德的事例」。

調查結束後，第一陸戰航空聯隊撤換了隊長等三人。報告書稱，隊長也曾在機內取下氧氣面罩拍照，並上傳用於通信app的個人簡歷。

從隊員的手機中還發現了2016年10月拍攝的夜間進行空中加油的視頻。此時據沖繩事故約半年，但仍然毫無紀律。