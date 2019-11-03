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駐日美軍戰機部隊軍紀渙散 飛行員在飛行時看書、自拍

2019-11-03 09:42聯合報 編譯田思怡／即時報導

日本共同社報導，根據美軍2日公布的報告書，隸屬美國陸戰隊岩國基地（山口縣岩國市）的戰機部隊，時常出現重大違規行為，有飛行員在飛行時「離手駕駛」，甚至有飛行員在飛行時看書、修整鬍鬚自拍。

報導說，該戰機部隊屢次發生空中觸碰，去年12月在高知縣近海發生導致6人死亡或失蹤的墜機事故，從中可以看出該部隊輕視安全。

美軍調查高知縣近海發生的第242全天候戰鬥攻擊中隊的FA-18戰鬥攻擊機與其他部隊的KC-130空中加油機觸碰事故，並首次披露2016年4月在沖繩縣近海發生的F-18與KC-130觸碰事故。

美軍原本僅調查高知事故，但在過程中注意到沖繩事故，第一陸戰航空聯隊下令正式調查。

兩起事故都在空中加油時發生，責任均出在攻擊中隊的FA-18戰機。報告書指出，事故不斷的背後原因在於，隊內存在「濫用藥物、過量飲酒、婚外情、違反指示等有悖職業道德的事例」。

調查結束後，第一陸戰航空聯隊撤換了隊長等三人。報告書稱，隊長也曾在機內取下氧氣面罩拍照，並上傳用於通信app的個人簡歷。

從隊員的手機中還發現了2016年10月拍攝的夜間進行空中加油的視頻。此時據沖繩事故約半年，但仍然毫無紀律。

在高知事故中，2名乘機人員的尿液檢出安眠藥成分，判定其可能不符合執行飛行任務的條件。此外還有通信app聊天記錄顯示，隊員之間對軍醫在無許可的情況下不開安眠藥感到不滿。

日本山口縣岩國基地的一架美軍F-18戰機準備自雷根號航空母艦起飛。美聯社
日本山口縣岩國基地的一架美軍F-18戰機準備自雷根號航空母艦起飛。美聯社
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