憂極右勢力 德東大城德勒斯登宣布「納粹緊急狀態」！

2019-11-03 08:47 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



鑒於極右派勢力崛起的問題嚴重，德國東部大城德勒斯登宣布進入「納粹緊急狀態」。

英國廣播公司（BBC）報導，德勒斯登市議員10月30日晚間，以39對29票通過一項決議案，認為必須採取更多行動來解決這個問題。

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正爭取被選定為2025年歐洲文化之都的德勒斯登是薩克森州首府，長期以來被視為極右派堡壘和「反西方伊斯蘭化」（Pegida）運動的起源地。9月舉行的地方選舉，支持極右民粹主義「德國另類選擇黨」（AfD）的選民大增至27.5%，比起2014年時多出17.8個百分點。

提案的市議員阿申巴赫（Max Aschenbach）隸屬左傾善諷的「政黨」（Die Partei），他表示：「納粹緊急狀態意味----與氣候緊急狀態類似----我們遭遇嚴重的問題。開放的民主社會遭遇威脅。」

他認為政壇人士未能「清楚表明立場」反對極右派，新通過的決議承認「右派極端主義的態度和行動……發生頻率日增」，呼籲市府幫助極右派暴力的受害者，保護少數民族並強化民主。

阿申巴赫說，市議會通過決議顯示願意致力促進 「一個保護少數民族並堅決反對納粹的自由民主和開明社會」。

但反對人士認為這太過了，執政黨基民盟也不贊成，稱「此案意在挑釁」。

阿申巴赫說，縱使通過宣告納粹緊急狀態，德勒斯登並未被迫採取任何行動，但「理論上，應給予現有措施更高的優先等級，未來也應依循此一決議做成決定」。

雖反對通過此一決議，基民盟表示，希望「強化體制，以便有力打擊政治動機為出發點的暴力」。

研究極右派極遄主義的德國政治學教授艾爾茲海默（Kai Arzheimer）說，這項議案的主要影響是象徵意義，但可能意味未來能分配更多預算到打擊極端主義。