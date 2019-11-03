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中風失語老奶奶 慈濟義診後開口說話了

2019-11-03 00:36聯合報 記者鄭朝陽／台北即時報導

逾120人的慈濟柬埔寨義診與關懷團，目前進駐柬埔寨馬德望省(Battambang)義診3天，預計有5千人次受益。這支義診團隊來自新加坡、台灣、馬來西亞、越南、菲律賓、柬埔寨共六個國家，11月2日，慈濟的中醫師讓一位中風失言的老奶奶開口說話，老奶奶感動落淚，感恩慈濟人醫會醫師的仁醫仁術。

 義診團由大林慈濟醫院林名男副院長、慈濟志工陳金發帶隊，共有來自台北、花蓮、台中、大林、玉里慈濟醫院，以及台灣慈濟人醫會成員、後勤慈濟志工等，赴柬埔寨與其他國家的慈濟醫療團隊會合。

 慈濟和柬埔寨總理青年志願醫師協會一起在巴比省317殘障軍兵發展協會中心，為600戶殘障軍兵發放白米、毛毯等物資，柬埔寨總理長媳貝占莫妮洪馬內夫人代表致詞，感恩慈濟。她說，當地主要是過去內戰期間被地雷炸傷的軍兵，受傷後退伍被安置於此。

   當地村民高文淵(音譯)表示，他被炸傷後身體裡彷彿還有砲彈。慈濟基金會劉濟雨副執行長、大林慈濟醫院林名男副院長建議他隔天看診。高先生看診時向志工表示，他25歲時右腳踩到地雷被炸傷截肢，至今只能穿義肢，左腳和右手也被炸傷，56歲的他右手至今仍無法舉高。

   高先生接受慈濟中醫的針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，他開心地舉給眾人看，中醫師施藥後，提醒之後要繼續復健。高文淵非常感謝慈濟，千里迢迢從台灣及各地來幫忙柬埔寨人，他要代表全體受惠的6百多家感恩慈濟，以後慈濟有活動，他很樂意幫忙。

   一位老奶奶坐在拉車上被帶進中醫診間，原來她中風約1年，腳無法行走，但因為貧窮，截至目前為止只接受到一次的治療。老奶奶手部肌張力小，又因長期臥床導致無法講話。

   馬來西亞王玟富醫師為老奶奶針灸治療後，王玟富問老奶奶：「講話有沒有好？」翻譯協助問完，老奶奶立刻說：「好了！」當老奶奶發現自己可以說話了，喜極而泣，手也可以往上抬了，不斷向王玟富醫師道謝。

   王玟富醫師表示，慈濟人醫會就是要做有溫度的醫療，來這裡就是要拔苦予樂。人生最痛苦的是病痛，老奶奶生活無法自理，又無法講出鬱結在心的苦，日子久了難免沮喪。鼓勵她不要放棄，要有信心。

   

高文淵（背對者）接受中醫針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，林名男副院長(左二)了解...
高文淵（背對者）接受中醫針灸後，右手慢慢可以舉高伸直了，林名男副院長(左二)了解治療情形。圖／慈濟基金會提供
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慈濟與柬埔寨總理青年志願醫師協會一起發放當地600戶退伍殘障軍兵，每戶40公斤大...
慈濟與柬埔寨總理青年志願醫師協會一起發放當地600戶退伍殘障軍兵，每戶40公斤大米與慈濟毛毯。圖／慈濟基金會提供
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馬來西亞王玟富醫師(左)為中風的老奶奶針灸治療，老奶奶發現自己可以說話，不斷向王...
馬來西亞王玟富醫師(左)為中風的老奶奶針灸治療，老奶奶發現自己可以說話，不斷向王玟富醫師道謝。圖／慈濟基金會提供
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慈濟柬埔寨醫師
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