頻頻被問長壽秘訣 馬哈迪計畫撰寫養生之道

2019-11-02 23:02 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／即時報導



馬來西亞總理馬哈迪現年94歲，是目前世界上年紀最大的國家領袖，馬來西亞國家新聞社報導，由於馬哈迪經常在出席國際會議時被問到養生秘訣，他打算把秘訣寫下來。

馬哈迪2日在泰國中部暖武里府參加東協商業投資高峰會，他在一場座談會上說：「我只是觀察我和別人的情況，然後得出結論，沒有經過科學證實。」

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馬哈迪對與會者說，保持健康的首要秘訣是不要吃太多，「吃是為了活下去，不是說活著是為了吃，這很簡單，當你覺得食物很美味時，停下來別吃了，這是我母親給我的建議，這很難，但我們必須培養這樣的紀律」。

馬哈迪還建議說，不要攝取太多脂肪、碳水化合物和糖，而且要保持活躍並定期運動，「活躍是指整個身體，不只是肌肉，如果你一直在用腦，說話、思考、爭執、辯論、吵架，這會活化頭腦，大腦會運作得很好」。