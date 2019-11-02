親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

頻頻被問長壽秘訣 馬哈迪計畫撰寫養生之道

2019-11-02 23:02聯合報 編譯李京倫／即時報導

馬來西亞總理馬哈迪現年94歲，是目前世界上年紀最大的國家領袖，馬來西亞國家新聞社報導，由於馬哈迪經常在出席國際會議時被問到養生秘訣，他打算把秘訣寫下來。

馬哈迪2日在泰國中部暖武里府參加東協商業投資高峰會，他在一場座談會上說：「我只是觀察我和別人的情況，然後得出結論，沒有經過科學證實。」

馬哈迪對與會者說，保持健康的首要秘訣是不要吃太多，「吃是為了活下去，不是說活著是為了吃，這很簡單，當你覺得食物很美味時，停下來別吃了，這是我母親給我的建議，這很難，但我們必須培養這樣的紀律」。

馬哈迪還建議說，不要攝取太多脂肪、碳水化合物和糖，而且要保持活躍並定期運動，「活躍是指整個身體，不只是肌肉，如果你一直在用腦，說話、思考、爭執、辯論、吵架，這會活化頭腦，大腦會運作得很好」。

馬哈迪說：「如果退休後就只是休息和睡覺，頭腦和身體就會失去能力。」

馬哈迪2日在泰國暖武里府東協商業投資高峰會上發表演說。（美聯社）
馬哈迪2日在泰國暖武里府東協商業投資高峰會上發表演說。（美聯社）
分享

馬哈迪馬來西亞泰國
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

英貨櫃39屍案逆轉 死者都是越南人

2019-11-02 21:31

RCEP明年2月才能完成談判 菲律賓暗示某大國要負責

2019-11-02 20:36

統一數十載 德國人頭腦中仍有一道牆

2019-11-02 20:12

日本薩摩硫磺島火山爆發 半徑1公里納入警戒區

2019-11-02 17:42

世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10

分享孟晚舟敏感資訊給FBI？加拿大否認

2019-11-02 16:05

伊拉克抗爭滿月 總理願下台難息眾怒

2019-11-02 15:10

川普介入英國大選 猛批工黨黨魁柯賓「糟糕」

2019-11-02 15:06

脫歐擺一邊 英工黨靠健保搶分

2019-11-02 15:05

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

英警改口：貨櫃冰屍案 39名死者全是越南人

2019-11-02 13:27

福克蘭群島靠國王企鵝拚觀光

2019-11-02 12:53

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

非洲欲發展核電 俄羅斯趁機發展經濟夥伴關係

2019-11-02 09:14

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

脫歐擺一邊 工黨靠健保搶分

2019-11-01 23:42

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07
看更多

熱門文章

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10

影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

曾料見金融海嘯的他警告：海嘯恐再席捲美國房市

2019-11-02 17:31

中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44

美中電話會談 川普可能與習近平在愛荷華州會面

2019-11-02 08:06

肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜

2019-11-02 12:01

英貨櫃39屍案逆轉 死者都是越南人

2019-11-02 21:31

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機

2019-11-02 08:40

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45

美國人「性」致缺缺 恐導致經濟衰退

2019-11-02 20:02

李開復看美中5G爭霸 迫使各國選邊站

2019-11-02 19:00

Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

克魯曼：4原因 川普未讓美國製造業再度偉大

2019-11-01 23:33

日本薩摩硫磺島火山爆發 半徑1公里納入警戒區

2019-11-02 17:42

貿易戰協議有譜 美中高級別談判出現大進展

2019-11-02 10:54

21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

單車妹豐滿上圍撐爆緊身衣！網友暴動：風阻好大

2019-11-02 23:11

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

亞洲製造業 景氣低迷

2019-11-02 02:06

美內政部停飛陸製無人機

2019-11-02 02:13

女性一律消失！伊朗音樂平台的女歌手專輯封面「集體鬧鬼」

2019-11-02 17:13

比閻王還厲害 這國科學家可推測你還能活多久

2019-11-02 22:44

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

中美代表通話 就各自核心關切取得原則共識

2019-11-02 08:45

Google：Fitbit數據不做廣告用途 但還能拿來幹嘛？

2019-11-02 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top