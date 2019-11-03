逆轉！英貨櫃39屍案 全是越南人

2019-11-03 00:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／綜合報導



上周英國一輛冷凍貨櫃車內發現的卅九具偷渡客屍體，死者全是越南人。 （新華社） 分享 facebook

英國警方表示，上周英國一輛冷凍貨櫃車內發現的卅九具偷渡客屍體，死者全是越南人。目前警方正擴大國際調查，分別在愛爾蘭和越南逮又捕另外三名嫌犯。

英國警探最初表示偷渡客全是中國大陸人，因為他們在貨櫃發現大陸護照，後又改口說還在確認死者身分。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者在廿五日提問大陸外交部發言人華春瑩，關於國民採用危險方式偷渡的看法，遭華春瑩批不合時宜。

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英國警方之後才發現，當初找到的護照都是假護照。艾塞克斯郡助理警察局長史密斯一日表示：「目前我們認為受害者都是越南人，正與越南政府保持聯繫。」他說，警方已追查到部分死者的親屬。

越南副總理兼外長范平明二日推文表示：「據信，英國艾塞克斯郡貨櫃車中發現的卅九具遺體都是越南人。我對此表達深切的哀傷，也對受害者家屬表達深切的同情和誠摯的慰問，且會很快宣布調查結果。」他補充，越南會和英國當局在此案持續密切合作。

英國警方第一時間以卅九項過失殺人罪、共謀人口販運罪，逮捕廿五歲的北愛爾蘭司機羅賓森。另名涉案的廿三歲男子哈里森日前也被愛爾蘭警方依據歐洲通緝令拘捕。他涉嫌駕駛貨櫃車，將冷凍貨櫃運到比利時澤布呂赫港，也被控過失殺人。英國政府已展開引渡程序。

另有二人因涉嫌組織人口偷渡在越南河靜省被捕，他們將因當地十名來自不同家庭的人失蹤而遭起訴。

中央社報導，越南經濟近年迅速發展，但各地區發展程度不一。義安與河靜等中部省分出國工作的勞工人數居多，原因是這些地區氣候酷烈，土地貧瘠，且常遭颱風等天災襲擊，農業無法發展。民眾主要依靠水產養殖與捕撈作業謀生，但是漁業近年來面臨不少挑戰，許多民眾因而選擇出國打工，希望能夠除貧致富。