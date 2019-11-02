登月軟著陸失敗後 印度規劃再次嘗試

2019-11-02 23:06 中央社 新德里2日專電



印度首次登月失敗後，印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K Sivan）今天表示，ISRO將再次嘗試登月，目前正擬定一項行動計畫。

今日印度（India Today）報導，席萬在一場演講中指出，ISRO曾在太空船「月球飛船二號」（Chandrayaan-2）的「維克藍」（Vikram）登陸器登月嘗試中蒐集了足夠的資料，「把事情都設定好」。

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席萬保證，ISRO會充分利用這次登月經驗、知識和技術能力讓事情變得正確，且在不久的將來再度執行登月軟著陸。

關於ISRO的其他太空任務，席萬表示，將包括向太陽發射探測器，以及送人上太空等，這些都正在按計畫進行。在未來幾個月中，ISRO還計畫發射大量的衛星升空。

印度「月球飛船二號」在月球太空軌道繞行後，「維克蘭」於今年9月7日試圖在月球南極附近軟著陸，但最後階段卻與地球地面聯絡站失聯，雖然ISRO數次嘗試恢復聯繫，但最後仍宣告失聯，導致印度的首次登月任務失敗。

全球只有美國、俄羅斯與中國登陸過月球。中國的嫦娥四號探測器年初降落於月球背面，以色列4月也試圖讓「創世紀號」（Beresheet）登陸月球，但最後也失敗。

月球尚未開發的南極地區據信有水，因為此區坑洞大多未受到太陽高溫影響。科學家在2008年月球任務中偵測到水冰，印度太空研究組織希望證實水冰存在，但由於南極一帶地型崎嶇，軟著陸月表的難度也較大。