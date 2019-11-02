英貨櫃39屍案逆轉 死者都是越南人

2019-11-02 21:31 聯合報 編譯 聯合報 編譯 羅方妤 ／即時報導



英國警方表示，上周英國一輛冷凍貨櫃車內發現的39具偷渡客屍體，死者全是越南人。目前警方正擴大國際調查，分別在愛爾蘭和越南又逮捕另外3名嫌犯。

英國警探最初表示，偷渡客全是中國大陸人，因為他們在貨櫃內發現大陸護照。之後又改口說還在確認死者身分。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）記者在25日提問大陸外交部發言人華春瑩，關於國民採用危險方式偷渡的看法，遭華春瑩批不合時宜。

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英國警方之後才發現，當初找到的護照都是假護照。艾塞克斯郡助理警察局長史密斯1日表示：「目前我們認為受害者都是越南人，正與越南政府保持聯繫。」他說，警方已追查到部分死者的親屬。

越南副總理兼外長范平明2日推文表示：「據信，英國艾塞克斯郡貨櫃車中發現的39具遺體都是越南人。我對此表達深切的哀傷，也對受害者家屬表達深切的同情和誠摯的慰問，且會很快宣布調查結果。」他補充，越南會和英國當局在此案持續密切合作。

英國警方第一時間以39項過失殺人罪、共謀人口販運罪，逮捕25歲的北愛爾蘭司機羅賓森。另名涉案的23歲男子哈里森日前也被愛爾蘭警方依據歐洲通緝令拘捕。他涉嫌駕駛貨櫃車，將冷凍貨櫃運到比利時澤布呂赫港，也被控過失殺人。英國政府已展開引渡程序。

另有2人因涉嫌組織人口偷渡在越南河靜省被捕，他們將因當地10名來自不同家庭的人失蹤而遭起訴。