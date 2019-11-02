RCEP明年2月才能完成談判 菲律賓暗示某大國要負責
2019-11-02 20:36
聯合報 編譯張佑生
╱即時報導
進行長達八年的RCEP談判進入最後的關鍵階段。不過，據了解，各代表就最棘手的市場准入問題至今未達成具體共識，談判相信無法在期限內取得突破。菲律賓貿工部長洛佩茲2日告訴媒體，談判要到明年2月才能完成，並以「還有一個大國拿不定主意」，暗示印度阻礙了磋商進度。
新加坡聯合早報網站報導，總理李顯龍呼籲東協持續對外開放貿易之際，也透露16個亞太國家部長在《區域全面經濟夥伴關係協定》的磋商中取得「顯著進展」，在外界頻猜測談判受挫之時先發出正面信號。
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由中國牽頭並彙集東協及印度、日本和韓國等主要對話夥伴的《區域全面經濟夥伴關係協定》（簡稱RCEP），是此次東協亞細安峰會的重頭戲。16個參與國領導人11月4日將針對這項協議的談判進展，發表聯合聲明。
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