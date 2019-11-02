親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

護理師同學剛結婚生女 北上喝喜酒遇橫禍天人永隔

李興文兒二度前往警局說明 稱「希望能與IKEA和解」

世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10聯合報 編譯周辰陽／即時報導

臉書近日瘋傳一張貼有埃及法老拉美西斯二世（Ramses II）大頭照的護照圖片，考古專門網站指此事不假，是埃及政府當年為送拉美西斯二世的木乃伊到法國檢驗及修復，特別依法趕辦出一本護照，讓法老可以順利出國。

《Ancient Origins》報導，開羅的埃及博物館的古物學家1974年時發現，1885年就被安置於此的拉美西斯二世木乃伊狀況急速惡化。為避免徹底腐爛，有關單位找上法國的木乃伊修復專家團隊，但埃及法律卻規定，就算是死者離境，也必須持有相關文件，當局最後依法發出史上第一本、也可能是最後一本的法老專屬護照。

這本護照貼著拉美西斯二世的照片，職業欄寫著「國王（已故）」。靠著它，拉美西斯二世1976年順利離開埃及，在巴黎-勒布爾熱機場（Paris–Le Bourget Airport ）獲得隆重的全軍禮迎接後，直接前往巴黎民族博物館（Paris Ethnological Museum）。研究人員發現腐爛源自於真菌感染，經過適當處理和進一步分析，最後平安送回開羅博物館。

拉美西斯二世（Ramses II）出生於公元前1302年左右，掌權超過60年，一生功績前無古人、後無來者，被稱為古埃及最偉大的法老之一。

臉書近日瘋傳一張貼有埃及法老拉美西斯二世（Ramses II）大頭照的護照圖片，...
臉書近日瘋傳一張貼有埃及法老拉美西斯二世（Ramses II）大頭照的護照圖片，考古專門網站指此事不假，是1974年的埃及政府為讓拉美西斯二世木乃伊順利被送往法國修復，才特別依法發出史上第一本、也可能是最後一本的法老專屬護照。畫面翻攝：www.ancient-origins.net
分享

埃及護照木乃伊
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

分享孟晚舟敏感資訊給FBI？加拿大否認

2019-11-02 16:05

伊拉克抗爭滿月 總理願下台難息眾怒

2019-11-02 15:10

川普介入英國大選 猛批工黨黨魁柯賓「糟糕」

2019-11-02 15:06

脫歐擺一邊 英工黨靠健保搶分

2019-11-02 15:05

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

英警改口：貨櫃冰屍案 39名死者全是越南人

2019-11-02 13:27

福克蘭群島靠國王企鵝拚觀光

2019-11-02 12:53

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

非洲欲發展核電 俄羅斯趁機發展經濟夥伴關係

2019-11-02 09:14

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

脫歐擺一邊 工黨靠健保搶分

2019-11-01 23:42

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07

默克爾出訪印度 霧霾籠罩新德裡

2019-11-01 19:11

才悼文在寅喪母 金正恩又射飛彈

2019-11-01 15:28

菲律賓一個月三震 逾萬人不敢回家

2019-11-01 15:24

中國在南海已越紅線 印度學者籲優先因應

2019-11-01 14:26
看更多

熱門文章

日本瘋傳簡單體操！1動作改善駝背、肩頸痠 網讚超有效

2019-11-01 18:22

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

囚犯躲查緝將大麻塞鼻孔 毒品「卡鼻18年」成結石

2019-11-01 19:12

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

英國39死貨櫃命案 越南當局逮捕2人

2019-11-01 22:55

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

美中電話會談 川普可能與習近平在愛荷華州會面

2019-11-02 08:06

怎知另一半出軌？5個數位行跡露餡

2019-11-01 17:48

Google將砸21億美元 收購美國智慧穿戴裝置商Fitbit

2019-11-01 21:27

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜

2019-11-02 12:01

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44

美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機

2019-11-02 08:40

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45

學習中國？俄羅斯互聯網新法生效

2019-11-01 20:07

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06

克魯曼：4原因 川普未讓美國製造業再度偉大

2019-11-01 23:33

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

亞洲製造業 景氣低迷

2019-11-02 02:06

21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06

美內政部停飛陸製無人機

2019-11-02 02:13

貿易戰協議有譜 美中高級別談判出現大進展

2019-11-02 10:54

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

默克爾出訪印度 霧霾籠罩新德裡

2019-11-01 19:11

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

中美代表通話 就各自核心關切取得原則共識

2019-11-02 08:45

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

Google：Fitbit數據不做廣告用途 但還能拿來幹嘛？

2019-11-02 10:48

美就業意外強勁 10月非農就業新增12.8萬人

2019-11-02 02:08

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top