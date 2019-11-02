世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



臉書近日瘋傳一張貼有埃及法老拉美西斯二世（Ramses II）大頭照的護照圖片，考古專門網站指此事不假，是埃及政府當年為送拉美西斯二世的木乃伊到法國檢驗及修復，特別依法趕辦出一本護照，讓法老可以順利出國。

《Ancient Origins》報導，開羅的埃及博物館的古物學家1974年時發現，1885年就被安置於此的拉美西斯二世木乃伊狀況急速惡化。為避免徹底腐爛，有關單位找上法國的木乃伊修復專家團隊，但埃及法律卻規定，就算是死者離境，也必須持有相關文件，當局最後依法發出史上第一本、也可能是最後一本的法老專屬護照。

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這本護照貼著拉美西斯二世的照片，職業欄寫著「國王（已故）」。靠著它，拉美西斯二世1976年順利離開埃及，在巴黎-勒布爾熱機場（Paris–Le Bourget Airport ）獲得隆重的全軍禮迎接後，直接前往巴黎民族博物館（Paris Ethnological Museum）。研究人員發現腐爛源自於真菌感染，經過適當處理和進一步分析，最後平安送回開羅博物館。