統一數十載 德國人頭腦中仍有一道牆

2019-11-02 20:12 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）柏林牆倒塌後，1700萬東德人和6400萬西德人終於能夠"團聚"了。然而對不少人來說，統一來得太快太突然。原因之一是，東德全盤接受了西德的規則和法律。對東德人來說，突然之間一切都跟原來不一樣了。

人們不得不努力適應新的事物，感受到巨大的壓力，很多人的工作履歷一下子變得一文不值。直到今天，不管在東部還是西部，不少德國人對來自"另一邊"的同胞的經歷並沒有太大興趣。也還有人從未踏上過另一邊的土地。德國人口語裡戲虐地將東部和西部居民分別稱為Ossi和Wessi，也是"頭腦裡分界牆"的一種體現。

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幾十年磨合

這種現象也同東西部生活水平的差異有關，這些差異至今都沒有完全消弭。東部的富裕程度到今天都沒有趕上西部，工資也沒有西部的平均水平高。為了平衡這一差異，統一後德國納稅人一直繳納一種"團結互助稅"，累計已達數千億歐元。如今，在西部一些基礎設施年久失修的地方，一再出現所謂的"羨慕嫉妒"東部的討論，認為東部再繼續得到重建資助不夠公平。

歡呼過後是失望

在統一過程中扮演了頗具爭議角色的是一個專門設置的機構--托管局（Treuhand）。它負責接管8000家前東德國營企業及其400萬職工。東德經濟的很大一部分被"清理"了，由於引入西德馬克後東德企業喪失了競爭力，基本都被關停。大批員工失業。

統一的過程持續到2005年。生長在前東德的安格拉·默克爾擔任總理後，德國進入了一個經濟增長的十年，東部也不例外。今天德國的平均失業率僅為5.2%。

2015年大批來自世界其它地區的難民進入德國以來，一種擔心穩定被破壞的憂慮情緒在東部地區愈发蔓延，並觸痛到舊的傷疤。民粹主義勢力正是利用這一點，將所謂東西德國之間的差異突出放大。

【 本文章由德國之聲授權提供】