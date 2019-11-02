又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



五名西班牙男子2016年在加泰隆尼亞集體強姦一名14歲少女，日前西班牙法院以性騷擾罪而非性侵罪判刑，嫌犯處10至12年不等有期徒刑，該判決引發民眾怒火。

德國之聲報導，法官表示，當時這名少女因使用毒品及酒精後進入「無意識狀態」，因此判決五名嫌犯不構成性侵罪。根據西班牙法律，只有嫌犯在使用暴力或恐嚇的情況下，性侵罪才能成立。

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五名嫌犯被判量刑較輕的性騷擾罪，處以10至12年有期徒刑。判決出爐後，西班牙女權團體1日抗議呼籲西班牙修改法律。

巴塞隆納市長艾達．柯洛（Ada Colau）表示，司法系統必須認知到，必須在女性給予明確的同意下發生性行為，才不構成性侵。她推文表示，「我不是法官，不知道該判多少年，但我絕對知道這是性侵，不是性騷擾」。

這項裁決與另一起「狼群」輪姦18歲少女案類似。法官起初以性騷罪輕判五名嫌犯，但判決引發全國怒火，西班牙最高法院後來於今年6月推翻一、二審判決，各以性侵罪判處五名嫌犯15年有期徒刑。