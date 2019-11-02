影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



印尼亞齊省伊斯蘭學者理事會（Aceh Ulema Council, MPU）成員穆赫里斯（Mukhlis bin Muhammad）被抓到疑似出軌，31日在省會班達亞齊（Banda Aceh）被公開處以鞭刑。諷刺的是，他在MPU就負責監督伊斯蘭教法的執行，更協助起草嚴格的通姦罪。

班達亞齊市府官員表示，穆赫里斯與女子9月25日在一輛停在海灘附近的車內私會時一起被抓到。班達亞齊伊斯蘭教法法庭裁定兩人成立通姦罪及違反伊斯蘭刑法典（Qanun Jinayat），穆赫里斯被鞭打28下，與他獨處的女性已婚，也被判處25下鞭刑。

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現場畫面可見，穆赫里斯的反應跟其他受刑人一樣，背部被鞭打讓他痛得面部扭曲。

自亞齊省2005年實施伊斯蘭教法以來，穆赫里斯是第一位受到鞭刑的MPU成員。大亞齊（Aceh Besar）縣副首長侯塞尼（Husaini Wahab）表示，穆赫里斯敗壞MPU的價值及形象、將會被開除，還說「這是神的律法，有罪就要受鞭刑，就算是MPU成員也一樣。」

印尼是世界最大的穆斯林國家，極其保守的亞齊省卻是唯一一個獲特許實施伊斯蘭教法的省份，穆斯林與非穆斯林更一視同仁。MPU則有權向省行政及立法機關就伊斯蘭教法起草和執行提供建議，並針對相關的治理、經濟、社會與公共事務發布教令。