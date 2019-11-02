伊拉克抗爭滿月 總理願下台難息眾怒
2019-11-02 15:10世界日報 編譯中心╱綜合1日電
伊拉克爆發自2003年胡森政權倒台以來最大規模反政府示威，持續一個月，總統薩利赫（Barham Saleh）10月31日發表示威以來首次電視講話，宣布總理馬帝（Adil Abdul Mahdi）準備辭職及承諾提前大選，但示威者不領情，認為要徹底改革政體。
總理下台 承諾提前大選
薩利赫說：「總理願意請辭，但要求各政治派系協定出可接納的替代人選，以免政治真空。」薩利赫表示，當局同意制訂新選舉法，確保各政治派別都能參與伊拉克政治。當局還將對選舉委員會進行改組，待新選舉法推出、選舉委員會改組工作完成後，將批准提前大選。
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雖然馬帝已請辭，但示威群眾並不滿足，數以萬計示威者10月31日湧入首都巴格達抗議。27歲示威者海拉拉說：「伊拉克人民希望徹底改革政治。我們16年來長陷深淵，我們要多元化民主制度。」
伊拉克自2003年推翻胡森政權以來，一直存在「以條件交換獲取政治利益」的侍從主義、教派主義及貪污，以致伊拉克雖為石油輸出國組織（OPEC）第二大的原油生產國，可是仍有五分之一的人口仍活在貧窮線下。
一連串問題引發10月1日起的大規模示威，伊拉克當局採取鎮壓、宵禁、封鎖網路等強硬手段，使民怨擴大。伊拉克人權委員會表示，示威一個月以來，至少造成257人死亡、1萬人受傷。
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